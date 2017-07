Người dân Triều Tiên bơm nước vào những cánh đồng khô hạn ngày 26/6. (nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 21/7, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cho biết Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng sau khi hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 15 năm.Theo báo cáo của FAO, lượng mưa trong nửa đầu năm 2017 thấp hơn nhiều so với các mức của năm 2001.Tại một số tỉnh sản xuất nông nghiệp chủ chốt của Triều Tiên, lượng mưa từ tháng 4-6 ở mức 50% dưới trung bình. Đặc biệt, hạn hán nghiêm trọng dẫn đến sản lượng ngũ cốc của nước này giảm xuống mức thấp chưa từng thấy.Báo cáo cho thấy sản lượng các vụ mùa đầu năm nay đã giảm hơn 30%, từ mức 450.000 tấn của cùng kỳ năm ngoái xuống còn 310.000 tấn. Hơn 50.000ha diện tích đất nông nghiệp đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán kéo dài.Theo Đại diện của FAO tại Trung Quốc và Triều Tiên Vincent Martin, tình hình trên có nguy cơ khiến các điều kiện an ninh lương thực của phần lớn dân số quốc gia Đông Bắc Á này suy giảm mạnh. Ông Martin kêu gọi sự can thiệp lập tức nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi hạn hán.Những thập kỷ gần đây, Triều Tiên thường xuyên bị “giặc đói” hoành hành. Giữa và cuối những năm 90 của thế kỷ 20, hàng trăm nghìn người tại Triều Tiên đã chết vì đói. Ngay cả trong những năm thời tiết thuận lợi, hơn 40% dân số quốc gia Đông Bắc Á này bị xếp vào mức “thiếu ăn."Phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đặc biệt bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu lương thực - nguyên nhân chính gây ra tử vong ở các bà mẹ và trẻ em. Khoảng 28% trẻ em Triều Tiên dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng./.