Hiện trường vụ lở đất. (Nguồn: QQ)

Ngày 5/5, Tòa án Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã kết án tù giam 20 người, với các mức án khác nhau, do vi phạm các nguyên tắc an toàn, gây nên vụ sạttại tỉnh này hôm 20/12/2015, khiến 73 người thiệt mạng, hàng chục tòa nhà bị phá hủy và đất bùn bao phủ cả một quận công nghiệp với diện tích 380.000m2.Theo phán quyết của tòa án, ông Long Renfu, Giám đốc Công ty phát triển đầu tư Ích Tương Long Thâm Quyến, là doanh nghiệp quản lý các bãi phế thải xây dựng trong khu vực trên, bị kết án 20 năm tù và nộp phạt 10 triệu nhân dân tệ, tương đương 1,4 triệu USD.Nhà chức trách đã xác định thảm kịch sạt lở đất xảy ra là do các sai phạm trong công tác quản lý vận hành bãi rác thải của công ty nói trên, để quá tải chất thải, dẫn đến sạt lở bùn đất. Các nhà điều tra cũng xác nhận ông Zhenfu nhận hối lộ, bỏ qua các nguyên tắc an toàn, dẫn đến thảm họa gây chết người này.Một cựu lãnh đạo chính quyền thành phố Thâm Quyến là ông Meng Jinghai cũng bị mức án tương tự 20 năm tù giam với tội danh tham nhũng và nhận hối lộ lên tới 25 triệu nhân dân tệ (3,6 triệu USD) và 800.000 đôla Hongkong (102.700 USD).Ông Peng Shuiqing, cựu lãnh đạo Cơ quan Quản lý đô thị và thực thi pháp luật quận Quang Minh mới, nơi xảy ra thảm họa, bị kết án 16 năm tù giam.Ngoài ra còn có 17 quan chức khác liên quan vụ việc phải chịu các mức án từ 3 đến 7 năm tù và 25 quan chức phải nộp tiền phạt./.