Interpol đã ra "thông báo đỏ" bắt giữ ông trùm Quách Văn Quý. (Nguồn: shanghaiist.com)

Trung Quốc đang trong cuộc truy lùng một tỷ phú khoa trương, kẻ đang đe dọa tiết lộ bằng chứng về hoạt động tham nhũng của một số quan chức hàng đầu nước này.Vào thứ ​Tư (19/4), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định rằng Interpol đã ra "thông báo đỏ" bắt giữ ông trùm Quách Văn Quý theo yêu cầu của phía Trung Quốc, và không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào khác về vụ việc.Ông Quách xây dựng sự nghiệp trong vai trò một nhà phát triển bất động sản ở Bắc Kinh, và được biết đến là người luôn hiện diện trên các mạng xã hội. Gần đây ông đã chuyển hướng sang việc nói xấu gia quyến của những người thuộc giới tinh hoa Trung Quốc cho truyền thông nước ngoài.Trích dẫn từ các nguồn giấu tên, tờ South China Morning Post cho biết ông trùm 50 tuổi này đang bị truy nã vì có liên hệ với, một trong số những "con hổ" hàng đầu bị cách chức trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Quách được cho là đã hối lộ ông Mã 60 triệu nhân dân tệ (8,72 triệu USD).Ông Quách đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định rằng ông đã trở thành mục tiêu của một cuộc "săn phù thủy" chính trị do các quan chức tham nhũng tiến hành vì những kẻ này sợ rằng ông sẽ vạch trần bằng chứng tham nhũng của họ.Vào tối thứ ​Tư, ông Quách đã có kế hoạch thực hiện một cuộc phỏng vấn được rất nhiều người mong đợi kéo dài 3 tiếng với đài phát thanh VOA của Mỹ và sẽ được phát trực tiếp trên YouTube. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn đã bị cắt ngắn hơn 1 tiếng một cách bí ẩn.Trước khi bị cắt lời, ông Quách đã cáo buộc Bắc Kinh sử dụng "các chiến thuật khủng bố" đối với gia đình và nhân viên của ông nhằm ép ông giữ im lặng. "Nếu không thoái hóa biến chất như vậy, họ sẽ chẳng sợ tôi," ông Quách nói trong cuộc phỏng vấn.Trong khi đó, Trung Quốc đã phát động một chiến dịch quảng bá quy mô quốc tế chống lại ông Quách mà tờ SCMP gọi là "chưa có tiền lệ" - sử dụng cả truyền thông nhà nước truyền thống lẫn YouTube để phát đi những thông tin về các mối liên hệ chưa được khẳng định giữa ông Quách và nạn tham nhũng, cũng như các giao dịch kinh doanh gây tranh cãi của ông trong những năm qua.Ông Quách đã rời khỏi Trung Quốc cách đây nhiều năm và hiện được cho là đang ở Mỹ, nơi ông thường xuyên tới thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Donald Trump (thậm chí có người lo ngại rằng ông sẽ xuất hiện khi ông Tập Cận Bình đang có mặt ở đó)."Thông báo đỏ" của Interpol là một yêu cầu xác định vị trí của một cá nhân và tạm thời bắt giữ để đợi dẫn độ. Trung Quốc không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ, do đó Mỹ đã trở thành nơi ẩn náu ưa thích của nhiều nhân vật bị Trung Quốc truy nã.Năm ngoái, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Mạnh Hồng Vĩ, đã được bầu làm chủ tịch Interpol. Diễn biến mới này khiến nhiều nhà quan sát quốc tế lo ngại rằng ông Mạnh có thể bắt đầu chuyển dịch sự tập trung và nguồn lực của Interpol sang các cuộc điều tra mà Bắc Kinh mong muốn./.