Các binh sỹ Iraq tuần tra tại thị trấn Hatra, gần Mosul ngày 28/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng tham mưu trưởng quân đội Iraq, Trung tướng Othman al-Ghanmi​ ngày 30/4 bày tỏ quyết tâm sẽ đánh bật các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành phố Mosul trong tháng Năm tới, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của các tay súng IS đang cố thủ tại khu vực Thành Cổ.Nhật báo al-Sabah dẫn lời Tướng al-Ghanmi nhấn mạnh chiến dịch giải phóng Mosul sẽ "hoàn tất trong tối đa 3 tuần nữa."Hiện liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu vẫn đang có sự hỗ trợ trên không và trên bộ đối với chiến dịch tấn công Mosul, thành phố lớn thứ hai và là thành trì chủ chốt cuối cùng của nhóm khủng bố IS ở Iraq.Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400 km về phía Bắc, nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ tháng 6/2014. Tuy nhiên, IS đã mất quyền kiểm soát phần lớn các quận trong thành phố này kể từ khi quân đội Iraq mở chiến dịch tấn công vào Mosul hồi tháng 10 năm ngoái và hiện đã bao vây các khu vực ở miền Tây Bắc thành phố này, trong đó có khu vực Thành Cổ ở trung tâm.Liên hợp quốc​ lo ngại vẫn còn khoảng nửa triệu người dân bị mắc kẹt tại những khu vực IS kiểm soát ở Mosul, trong đó 400.000 người ở Thành Cổ đang trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống và không được chăm sóc y tế.Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) mới đây cho biết hơn 493.000 người đã rời bỏ nhà cửa ở Mosul đi lánh nạn./.