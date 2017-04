Thành phố cổ Hatra ở Iraq năm 2013. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 26/4, các lực lượng ủng hộ Chính phủ Iraq tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố cổ Hatra từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Đây là thắng lợi mới nhất trong nỗ lực của Iraq nhằm đẩy lui các phần tử cực đoan ra khỏi lãnh thổ quốc gia Trung Đông này.Trong một tuyên bố, Tổ chức Hashed al-Shaabi, tổ chức bán quân sự chủ yếu của các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shi'ite, nêu rõ: "Các lực lượng Hashed al-Shaabi đã giải phóng thành phố cổ Hatra... sau khi giao tranh dữ dội với kẻ thù."Nằm cách thành phố Mosul hơn 100km về phía Tây Nam, Hatra được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 2 hoặc 3 trước Công nguyên và trở thành một trung tâm tín ngưỡng và thương mại trong khu vực.Thành phố hơn 2.000 năm tuổi này đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới hồi năm 1987.Hồi năm 2015, IS đã dùng xe ủi, bom đạn phá hủy nhiều cổ vật vô giá tại Hatra và các địa điểm khảo cổ khác sau khi xâm chiếm nhiều vùng lãnh thổ ở Iraq và Syria. Lực lượng Hashed al-Shaabi được triển khai tại khu vực sa mạc phía Tây Mosul kể từ khi các lực lượng Iraq phát động chiến dịch lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát Mosul từ tay IS hôm 17/10/2015.IS từng kiểm soát các khu vực rộng lớn ở phía Bắc và Tây Baghdad vào năm 2014. Tuy nhiên, các lực lượng Iraq, với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu thuộc liên quân do Mỹ đứng đầu, tới nay đã giành quyền kiểm soát hầu hết các vùng lãnh thổ mà nước này bị mất vào tay IS.Tháng 10/2016, các lực lượng quân đội và an ninh Iraq bắt đầu chiến dịch giải phòng Mosul, thành trì chủ chốt cuối cùng của IS tại Iraq, và đã tái chiếm khu vực phía Đông của thành phố này và đang trên đà tiến công để giải phóng hoàn toàn khu vực Tây Mosul./.