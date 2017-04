Ngày 23/4, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mặc quân phục đã cải trang thành binh sỹ quân đội Iraq, sau đó phục kích , tấn công một đoàn xe của chính phủ tại vùng sa mạc phía Tây Iraq, khiến 10 nhân viên an ninh thiệt mạng và 20 người khác bị thương.Theo quân đội Iraq, các tay súng mang theo súng trường và rocket đã tấn công đoàn xe dân sự và quân sự chở binh lính gần thị trấn Rutba, nằm cách thủ đô Baghdad 390 km về phía Tây và thuộc tỉnh Anbar rộng lớn của Irắc.Các tay súng thánh chiến đã lợi dụng một cơn bão cát để thực hiện vụ phục kích, sát hại 10 nhân viên an ninh và làm bị thương 20 người khác./.