Ảnh minh họa. (Nguồn: inautonews.com)

Cơ quan Quản lý Giao thông Đường bộ Đức (KBA) cho biết doanh số bán xe mới tại nước này trong tháng 1/2017 đã đạt 241.399 chiếc, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp thấp và mức lương cao, dẫn đến nhu cầu đối với phương tiện đi lại tăng mạnh.Trong năm 2016, có tổng cộng 3,4 triệu xe mới được đăng ký, trong đó các hãng xe của Đức chiếm đa số. KBA không đưa ra lý do cho mức tăng của tháng Một, song các chuyên gia phân tích cho hay nguyên nhân chủ yếu là do tháng Một năm nay có nhiều hơn hai ngày làm việc so với những năm trước.Theo số liệu của KBA, Volkswagen dẫn đầu danh sách xe bán chạy nhất, chiếm hơn 20% thị phần của Đức cho thấy người tiêu dùng tiếp tục “phớt lờ” vụ bê bối gian lận khí thải đầy tai tiếng của hãng này.Tuy nhiên, các thương hiệu xe hạng sang của hãng này như Audi và Porsche phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ Mercedes và BMW khi có doanh số bán xe tăng hai chữ số.Các thương hiệu “xế hộp” ngoại nhập phổ biến nhất là Ford và Opel thuộc General Motors của Mỹ, với thị phần chiếm khoảng 7% mỗi hãng.Peter Fuss, một đối tác của đơn vị tư vấn kinh doanh thuộc Công ty Ernst & Young (Đức), dự đoán lĩnh vực ô tô Đức sẽ mất dần đà tăng trong năm 2017 sau “màn trình diễn” ấn tượng trong năm 2016 vừa qua, đồng thời cảnh báo lạm phát ngày một tăng và những thách thức chính trị có thể tác động tiêu cực đến nhu cầu của người tiêu dùng.