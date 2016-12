(Ảnh minh họa: Trần Hoàng Ngọc/TTXVN)

Sáng 29/12, tại cầu Ông Tành trên Quốc lộ 91 thuộc địa bàn quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, một chiếc xe container mất lái đã leo lên thành cầu làm lan can cầu bị sập.Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 51C-439.13, kéo theo rơmóc biển kiểm soát 51R-078.67 chưa rõ danh tính tài xế điều khiển đang di chuyển trên Quốc lộ 91 hướng từ Cần Thơ về An Giang, khi đến cầu Ông Tành ở trung tâm quận Ô Môn thì bất ngờ đâm mạnh và leo lên thành cầu làm sập một đoạn lan can cầu.Tại hiện trường, xe đầu kéo biển kiểm soát 51C-43913 bị biến dạng và nát toàn bộ phần đầu xe, phần container phía sau nằm lệch ra mé sông khoảng nửa thân xe.Phần rơmóc cũng như thùng hàng đều đè lên lan can cầu, khiến thành cầu bị hư hỏng nặng.Cú đâm mạnh khiến thùng chứa nhiên liệu của xe đầu kéo bị vỡ, rò rỉ xuống sông.Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe cần cẩu lưu động để giải cứu phương tiện gây tai nạn.Vụ tai nạn khiến đoạn Quốc lộ 91 qua cầu Ông Tành bị ùn ứ tạm thời, lực lượng Công an quận Ô Môn đã có mặt kịp thời để phân luồng xe, tránh ùn tắc trong giờ cao điểm buổi sáng.Đến hơn 9 giờ cùng ngày, đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực để giải phóng hiện trường vụ tai nạn.Người dân cho biết tài xế xe đầu kéo không bị thương đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Rất may vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm, đường vắng nên không gây thiệt hại về người.Đến trưa cùng ngày, công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành. Xe đầu kéo gây tai nạn đã được đưa về Công an quận Ô Môn.Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.