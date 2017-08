Hiện trường nơi tìm thấy nạn nhân. (Ảnh: Đinh Hữu Dư/TTXVN)

Trận lũ lịch sử tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã cướp đi sinh mạng của 4 người, 10 người vẫn mất tích.Huyện đang khắc phục hậu quả mưa lũ, một trong những ưu tiên là công tác tìm kiếm những người mất tích.Thượng tá Vừ A Câu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải cho biết, ngay sau khi lũ xảy ra Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã huy động 500 dân quân của 6 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 30 bộ đội thường trực để tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa lũ.Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải đã tham gia cùng các lực lượng của tỉnh Yên Bái tổ chức lực lượng cảnh giới, không cho người dân vào các khu vực nguy hiểm; tìm kiếm người mất tích ở các khu vực suối Nậm Kim và hồ thuỷ điện Khao Mang; thu dọn bùn đất vùi lấp sau mưa lũ…Hiện tại, ở Yên Bái tiếp tục có mưa, nhiều khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở; lũ tiếp tục đổ về suối và khu vực hồ thủy điện Khao Mang cùng với nhiều gỗ, củi… gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ cứ nạn.Quân khu II đã điều động 220 chiến sỹ thuộc Sư đoàn 316 phối hợp tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích sau lũ và tiến hành khắc phục hậu quả, thu dọn đất đá vùi lấp các lớp học, sân vận động.Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh Quân khu II cho biết, thời gian lực lượng chiến sỹ Sư đoàn 316 tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ là 5 ngày. Trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn thêm thời gian.Đại tá Phạm Hồng Chương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích.Theo Đại tá Phạm Hồng Chương hiện có gần 2.000 người tham gia tìm kiếm cứu nạn, chủ yếu là bộ đội, công an, dân quân…Bên cạnh việc tăng cường lực lượng, nhiều phương tiện cũng được huy động để khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích.Các cơ quan chức năng đã điều 10 xe công binh, 90 ôtô các loại, 3 máy bơm phòng cháy chữa cháy.Lực lượng này đã khắc phục một phần đất đá tràn vào nhà dân, trường mầm non Hoa Lan và trường cấp 2 trên địa bàn. Khu vực sân vận động và Trường Trung học phổ thông Mù Cang Chải bị đất đá vùi sâu cũng đang được đào đất đá để tìm kiếm nạn nhân.Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Trưởng ban Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái trong những ngày qua đã trực tiếp có mặt tại các khu vực bị lũ quét để chỉ đạo phương án tìm kiếm cứu nạn.Theo ông Đỗ Đức Duy, một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay là tìm kiếm nạn nhân còn mất tích; di dời các hộ dân tại những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; cung cấp đầy đủ thuốc men, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân./.