13 người trong vụ tai nạn giao thông tại Vĩnh Phúc đã xuất viện

Bác sỹ Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc thăm khám bệnh nhân vụ tai nạn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Lê Văn Tịnh cho biết tính đến 18 giờ 30 phút, ngày 15/7, Bệnh viện đã cho 13 người trong vụ tai nạn giao thông sáng 14/7 ra viện do sức khỏe hồi phục tốt, tâm lý ổn định...

Hiện còn 17 người cùng là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên tiếp tục phải ở lại Bệnh viện để điều trị các vết thương, theo dõi sức khỏe nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Theo đánh giá của các bác sỹ, hầu hết nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông vừa qua đều ở mức độ nhẹ, sức khỏe đang tiến triển tốt, hy vọng hồi phục và thời gian ra viện sẽ nhanh.

Trước đó, khoảng 3 giờ 25 phút ngày 14/7, tại ngã tư có vòng xuyến giao cắt giữa Quốc lộ 2A với Tỉnh lộ 310 C thuộc địa phận thôn Hưng Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ôtô tải biển kiểm soát 88C-216.76 do Vi Thị Thu Hiền (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồi Me, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường) điều khiển khi đang di chuyển qua ngã tư có vòng xuyến giao cắt giữa Quốc lộ 2A với Tỉnh lộ 310 C thì va chạm với xe ôtô 30 chỗ biển kiểm soát 29B-18369 do Hoàng Văn Chung (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú thôn Hùng Vĩ, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển, trên xe có hơn 30 người.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến một số người bị gãy chân, bị thương vùng đầu, gãy xương đòn, lực va mạnh khiến nhiều người đau nhức ngực, bụng, tay, chân...; hai xe ôtô hư hỏng.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, liên quan tới vụ tai nạn, sáng 14/7, Bệnh viện tiếp nhận 32 người vào viện để điều trị và hầu hết bị nhẹ.

Ngoài 13 người đã ra viện; 17 người tiếp tục theo dõi điều trị tại Bệnh viện, còn có 2 trường hợp bị thương nặng được người thân trong gia đình xin điều chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để chữa trị.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

