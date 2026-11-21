Chiều 21/11, với đại biểu 487 có mặt tán thành, chiếm 97,6% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Điểm đáng chú ý là Luật đã mở rộng các hình thức chỉ định thầu, đặt hàng… nhằm tạo cơ chế lựa chọn nhà thầu phù hợp trong các trường hợp nêu trên mà không thay thế hay hạn chế việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Theo quy định, chủ đầu tư vẫn được quyền lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi đối với cả những gói thầu đủ điều kiện áp dụng hình thức khác.

Luật Đấu thầu (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 35 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Trước đó, báo cáo việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết cùng với việc mở rộng hình thức chỉ định thầu và các hình thức lựa chọn nhà thầu không qua cạnh tranh, dự thảo Luật quy định chặt chẽ điều kiện, tiêu chí và giới hạn áp dụng trong các trường hợp cấp bách, khẩn cấp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ bí mật nhà nước. Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp được áp dụng hình thức này.

Với hình thức đặt hàng, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định chi tiết tại nghị định các trường hợp hàng hóa, dịch vụ cần đặt hàng, bảo đảm phù hợp với tính chất, yêu cầu thực hiện và thực tiễn triển khai.

Ngoài ra, dự thảo luật và nghị định của Chính phủ đã quy định các cơ chế kiểm soát rủi ro tương ứng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Về hợp đồng, dự thảo luật đã quy định các cơ chế kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu ký kết đến khâu sửa đổi hợp đồng nhằm bảo đảm việc sửa đổi hợp đồng không làm thay đổi về bản chất kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nội dung hợp đồng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả lựa chọn nhà thầu để bảo đảm hợp đồng phản ánh đúng kết quả đấu thầu ngay từ khi ký kết.

Việc sửa đổi hợp đồng chỉ được thực hiện trong trường hợp được xác định ngay từ khi ký kết nhằm phòng ngừa việc lợi dụng sửa đổi hợp đồng để làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Về chuyển nhượng thầu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã quy định trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc quản lý, kiểm soát khối lượng và phạm vi công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Việc sử dụng nhà thầu phụ không làm thay đổi trách nhiệm của nhà thầu chính đối với thực hiện hợp đồng. Với cơ chế này, nhà thầu chính vẫn chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và kết quả thực hiện hợp đồng, kể cả phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

“Dự thảo Luật không quy định cứng tỷ lệ phạm vi công việc giao cho nhà thầu phụ nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với tính chất, quy mô khác nhau của từng gói thầu,” Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay.

Về giá gói thầu, Chính phủ sẽ hoàn thiện các quy định về lập giá gói thầu theo hướng thu hẹp các trường hợp được sử dụng một báo giá làm căn cứ xác định giá gói thầu bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường và khả năng cung ứng của các nhà cung cấp.

Đồng thời, dự thảo nghị định sẽ quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong thu thập báo giá, bảo đảm công khai, minh bạch, khuyến khích xây dựng giá gói thầu trên cơ sở giá trung bình của báo giá và giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự, bảo đảm phù hợp với thị trường.

Theo Bộ trưởng Tài chính, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát tổng thể các luật có liên quan, nhất là các luật đang được Quốc hội xem xét, sửa đổi tại kỳ họp này để xử lý đồng bộ các quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, phân định rõ trường hợp áp dụng Luật Đấu thầu và pháp luật chuyên ngành, bảo đảm thống nhất về phạm vi áp dụng, hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các bên có liên quan./.

Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi): Phân cấp gắn trách nhiệm, chống lạm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm rõ định hướng sửa đổi Luật Đấu thầu, trong đó đẩy mạnh phân cấp, tăng trách nhiệm giải trình, chống lạm quyền và nâng chất lượng nhà thầu.