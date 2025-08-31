Multimedia
80 năm Quốc khánh 2/9: Khúc hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam

80 năm Quốc khánh 2/9 là khúc hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam, khẳng định ý chí độc lập, tự do và khát vọng vươn tới tương lai phồn vinh, hạnh phúc.

Diệu Hương - Dương Linh
Hà Nội, mùa thu năm 1945. Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, tiếng nói thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập”.
Ngày 2 tháng 9 năm ấy đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội./.

