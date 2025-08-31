80 năm Quốc khánh 2/9: Khúc hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam

Hà Nội, mùa thu năm 1945. Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, tiếng nói thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập”.

Ngày 2 tháng 9 năm ấy đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội./.