Ấn Độ, Israel tiến hành diễn tập an ninh chung

Vị trí Đại sứ quán Israel tại Ấn Độ. (Nguồn: Wikipedia)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Đại sứ quán Israel ở Ấn Độ và các lực lượng an ninh Ấn Độ mới đây đã tiến hành cuộc diễn tập an ninh chung ở New Delhi nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng của các lực lượng an ninh đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai.

Phát biểu về sự kiện trên, Đại sứ Israel Naor Gilon đã nhấn mạnh cuộc diễn tập an ninh chung này với lực lượng an ninh Ấn Độ đánh dấu một cột mốc quan trọng.

Những cuộc tập trận hợp tác này tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, đồng thời củng cố cam kết chung đối với sự ổn định.

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Israel ra ngày 1/5 cho biết, cuộc diễn tập có sự tham gia của nhiều cơ quan khác nhau bao gồm Bộ Nội vụ, Cảnh sát Delhi, Lực lượng Bảo vệ An ninh Quốc gia và các dịch vụ khẩn cấp địa phương như sở cứu hỏa và cảnh sát giao thông.

Trong các cuộc diễn tập ngày và đêm được tổ chức tại Đại sứ quán Israel ở New Delhi, những người tham gia đã thực hành các chiến lược ứng phó với nhiều sự cố khủng bố tiềm ẩn.

Các đơn vị tinh nhuệ đã được kích hoạt trong những tình huống mô phỏng, trong khi cảnh sát giao thông khu vực quản lý việc điều khiển giao thông trong khu vực lân cận.

Cuối năm ngoái, một vụ nổ đã xảy ra gần Đại sứ quán Israel ở New Delhi, nhưng không gây thương vong./.

