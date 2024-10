An Giang: Cháy hai căn nhà trong đêm, một người say rượu không kịp thoát

Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà của bà Kế và tầng 1 nhà của ông Đạt khiến con trai bà Kế nghi do say rượu và ngủ quên nên không kịp thoát.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 13/10, lực lượng chức năng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong xảy ra tại tổ 23, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc vào tối 12/10.

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút, ngày 12/10, căn nhà bà Trần Thị Kế (sinh năm 1954) tại tổ 23, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Ngọn lửa bao trùm căn nhà sau đó cháy lan sang nhà bên cạnh của ông Thái Văn Đạt (sinh năm 1965).

Nhận được tin báo cháy, lực lượng chữa cháy đã huy động hai xe chuyên dụng cùng hàng chục cảnh sát cứu hỏa có mặt tại hiện trường khẩn trương dập lửa.

Đến 21 giờ 15 phút cùng ngày đám cháy được dập tắt.

Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà của bà Kế và tầng 1 nhà của ông Đạt.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong nhà bà Kế.

Bước đầu công an xác định người đàn ông tử vong là con trai bà Kế tên Nguyễn Phú Long (sinh năm 1985). Khi đám cháy xảy ra, nạn nhân nghi do say rượu và ngủ quên nên không kịp thoát.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được Công an thành phố Châu Đốc, An Giang khẩn trương làm rõ./.

