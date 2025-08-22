Áo coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ủy ban ASEAN tại Vienna (ACV) đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với sự tham dự của các Đại sứ, Đại diện 8 nước ASEAN có cơ quan đại diện tại Vienna, Áo gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm có đại diện Bộ Ngoại giao Cộng hòa Áo, lãnh đạo các cơ quan của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Vienna, đoàn ngoại giao, doanh nghiệp, học giả, sinh viên cùng cộng đồng ASEAN đang sinh sống, làm việc tại Áo.



Gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Vienna. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu khai mạc, ông U Min Thein, Đại sứ Myanmar - Chủ tịch đương nhiệm Ủy ban ACV, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày kỷ niệm, đồng thời khẳng định ASEAN luôn giữ vững tình đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm trong hợp tác khu vực và toàn cầu.

Đại sứ Myanmar khẳng định ACV sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa ASEAN với các tổ chức quốc tế đặt tại Vienna cũng như quan hệ với nước chủ nhà Áo.

Thủ tướng Anwar Ibrahim có thông điệp ghi hình chúc mừng của Malaysia - nước đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN 2025, nhấn mạnh chủ đề ASEAN bao trùm và bền vững, chia sẻ tiến bộ, không bỏ ai lại phía sau, cam kết tiếp tục ủng hộ đối thoại, xây dựng lòng tin, chủ nghĩa đa phương, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.



Thay mặt Bộ trưởng Ngoại giao Áo, bà Hannah Liko, Tổng Vụ trưởng Chính trị, Bộ Ngoại giao Áo, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, khẳng định Áo luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với ASEAN - một trong những khu vực phát triển năng động nhất thế giới, bày tỏ sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa ASEAN và Liên minh châu Âu, đồng thời cho biết Áo sẽ tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác khu vực Đông Nam Á (TAC).

Lãnh đạo các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế tại Vienna gồm Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna (UNOV), Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) cũng phát biểu chúc mừng, đánh giá cao vai trò của ASEAN trong thúc đẩy văn hóa đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác, góp phần duy trì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, đại diện lãnh đạo UNODC ca ngợi vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam chủ trì Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng dự kiến diễn ra tại Hà Nội ngày 25-26/10 tới; CTBTO cảm ơn Việt Nam đón tiếp trọng thị Thư ký điều hành CTBTO Robert Floyd và tổ chức thành công Hội thảo Đông Á về Trung tâm dữ liệu quốc gia (NDC).



Không khí lễ kỷ niệm thêm phần sôi động với trình diễn trang phục truyền thống của các nước ASEAN, thể hiện nét đẹp đa dạng của từng quốc gia thành viên. Bên cạnh đó, khách mời còn được tham quan các gian trưng bày sản vật đặc trưng và thưởng thức ẩm thực đặc sắc của các nước ASEAN qua tiệc buffet phong phú, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa của khu vực.



Lễ kỷ niệm năm nay được Ủy ban AVC tổ chức trong khuôn viên Trung tâm hội nghị quốc tế Vienna, nơi đặt văn phòng của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Vienna, đã thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo quan khách đến từ mọi quốc gia trên thế giới.

Qua đó, các nước ASEAN mong muốn khẳng định với bạn bè quốc tế về một ASEAN đoàn kết, tin cậy và hành động, đồng thời làm nổi bật hình ảnh một cộng đồng thống nhất trong đa dạng, gắn kết, năng động, sẵn sàng chung tay cùng các đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững./.

