Việt Nam lồng ghép, thực hiện hầu hết mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN

Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025 (Đề án 161) đã bước vào những tháng cuối cùng của 10 năm thực hiện. Tất cả các nội dung của Đề án đã được Việt Nam lồng ghép rất tốt trong kế hoạch, chính sách, chương trình của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị quốc gia đánh giá cuối kỳ thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025 (gọi tắt là Đề án 161) do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 21/8 tại Hà Nội.

Hầu hết các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN đến năm 2025 đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nêu rõ trách nhiệm cho các đơn vị liên quan (đối với các bộ, ngành) và các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các cấp (đối với các tỉnh, thành phố), thậm chí cả trong hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội.

Tại hội nghị, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Đề án trong gần 10 năm qua.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, không chỉ ban hành riêng các Kế hoạch hành động thực hiện Đề án, các bộ, ngành, địa phương còn chủ động lồng ghép các mục tiêu liên quan vào các kế hoạch công tác đối ngoại, tuyên truyền, các chương trình hành động cụ thể, từ đó thúc đẩy thực hiện 5 nội dung hoạt động của Đề án gồm: Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực tự cường; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động.

Mặc dù quá trình thực hiện Đề án phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức như vấn đề nguồn lực, cơ chế phối hợp, vấn đề kết nối, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng ghi nhận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức vẫn luôn được tăng cường trong những năm qua.

Đặc biệt, năm 2018, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện, góp phần tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ; tạo chuyển biến trong quá trình xây dựng và triển khai các chương trình cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt, được coi là năm bản lề, tạo đà cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Những kết quả của cuộc cách mạng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đang đóng góp tích cực và thiết thực nhất cho việc hoàn thành mục tiêu của Đề án 161.

Các đại biểu chia sẻ kết quả chính trong việc triển khai các chương trình Quốc gia, dự án, hoạt động liên quan, kết nối với việc thực hiện Đề án 161. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe chia sẻ thông tin cập nhật từ Ban Thư ký ASEAN, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ về tình hình hợp tác ASEAN trên các trụ cột Chính trị-An ninh và Văn hóa-Xã hội.

Hội nghị cũng ghi nhận báo cáo của một số bộ, ngành về các kết quả chính trong việc triển khai các chương trình quốc gia, dự án, hoạt động liên quan, kết nối với việc thực hiện Đề án 161, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng dịch vụ cho người người dân trong các lĩnh vực chuyên ngành.

Trong phần hướng dẫn, xây dựng Báo cáo đánh giá cuối kỳ thực hiện Đề án 161, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi về những bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hội nghị thống nhất đẩy mạnh cơ chế phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin trong quá trình hoàn thiện Báo cáo để trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2025. Ngoài ra, trong bối cảnh chuẩn bị kết thúc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hoá-Xã hội 2025 ở cấp khu vực và Đề án 161 ở cấp quốc gia, Hội nghị cũng nhất trí đề xuất Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN sau năm 2025 tại Việt Nam./.

