Đề cao bản sắc văn hóa ASEAN thống nhất trong đa dạng

Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia tổ chức sự kiện chào mừng cùng các hoạt động trình diễn nghệ thuật và trưng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của các nước thành viên tổ chức khu vực, tạo nên một không gian văn hóa ASEAN độc đáo, thống nhất trong đa dạng trong khuôn viên trường Đại học Nghệ thuật Hoàng gia, ở trung tâm thủ đô Phnom Penh.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ và phu nhân tham dự sự kiện, cùng Đại sứ các quốc gia thành viên ASEAN, Timor Leste và các nước đối tác của ASEAN.

Từ chiều 9/8, khuôn viên trường Đại học Nghệ thuật Hoàng gia Campuchia nhộn nhịp hơn mọi khi với nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm. Cùng với đó là hoạt động đố vui có thưởng sôi động của sinh viên nhà trường, háo hức với cuộc tranh tài kiến thức, tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của ASEAN, cũng như đặc điểm của từng quốc gia thành viên tổ chức khu vực.

Tại khu vực tổ chức sự kiện, Ban tổ chức dành một không gian riêng để Đại sứ quán các nước thành viên ASEAN và Timor Leste tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của quốc gia, thu hút đông đảo công chúng tham quan, thưởng lãm. Đó là gian hàng giới thiệu những chiếc khăn rằn, váy lụa, mặt nạ, chén bạc... đến từ nhiều vùng miền trên đất nước Chùa Tháp của đơn vị tổ chức sự kiện.

Đến với sự kiện, gian hàng Việt Nam nổi bật với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến từ làng nghề truyền thống sơn mài Hạ Thái (Thường Tín, Hà Nội) và gốm Chu Đậu (Hải Dương) có bề dày lịch sử hàng trăm năm...

Không gian triển lãm được bố trí trong một tòa nhà với kiến trúc cổ, như các khu giảng đường và tòa nhà khác trong khuôn viên Đại học Nghệ thuật Hoàng gia Phnom Penh với nét kiến trúc trăm tuổi. Cùng với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các gian hàng, không gian triển lãm càng sinh động và ấn tượng với các đoàn đại biểu diện trang phục truyền thống của quốc gia. Trong đó, có tà áo dài thướt tha, áo tứ thân mềm mại, duyên dáng và đầy nữ tính của phụ nữ Việt Nam.

Sự kiện kỷ niệm tối cùng ngày diễn ra giữa một không gian đặc biệt như vậy tạo nên điểm nhấn về một không gian văn hóa ASEAN thống nhất trong đa dạng, hòa quyện bản sắc văn hóa của các quốc gia thành viên, dưới mái nhà chung của tổ chức khu vực ra đời cách đây gần 6 thập kỷ.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc tại lễ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ASEAN do Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia tổ chức. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Trong thông điệp chào mừng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, bà Phoeurng Sackona cho biết sự kiện này không chỉ là dịp kỷ niệm ngày thành lập tổ chức khu vực vào năm 1967, mà còn là dịp tái khẳng định tầm nhìn chung, sự thống nhất trong đa dạng và cam kết chung sống hòa bình, cùng nhau xây dựng tương lai thịnh vượng của ASEAN.

Theo bà Phoeurng Sackona, hoạt động kỷ niệm năm nay được tổ chức theo chủ đề “bao trùm và bền vững” của Malaysia, Chủ tịch luân phiên ASEAN 2025, thể hiện quyết tâm chung của khu vực trong việc hoàn thành các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và chuẩn bị cho tương lai thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Trong lĩnh vực văn hóa, Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật ASEAN (AMCA), do Malaysia chủ trì năm nay, đã chọn chủ đề "Kết nối văn hóa, xây dựng tương lai: Thống nhất trong đa dạng" là chủ đề hợp tác, nhấn mạnh vai trò của văn hóa và nghệ thuật trong nỗ lực chung để xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia nhấn mạnh chủ đề này thể hiện niềm tin chung rằng mặc dù ASEAN là nơi hội tụ của nhiều ngôn ngữ, tôn giáo và truyền thống, nhưng di sản văn hóa là một sức mạnh thống nhất mạnh mẽ. Điều đó nhắc nhở các nước rằng việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, cả di sản vật thể và phi vật thể, là điều cần thiết để bảo vệ bản sắc, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và xây dựng lòng tin giữa các dân tộc.

Trên tinh thần đó, người đứng đầu Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cho rằng chương trình kỷ niệm lần này là minh chứng sống động về sự thống nhất thông qua văn hóa của khối ASEAN, cùng chương trình biểu diễn nghệ thuật và hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Timor Leste và các quốc gia thành viên ASEAN.

Bà Phoeurng Sackona nhấn mạnh: “Tại đây, mỗi quốc gia trưng bày, giới thiệu những nét đẹp nghệ thuật và truyền thống độc đáo, phản ánh nền văn hóa phong phú và niềm tin của chúng ta vào sự thống nhất trong đa dạng”./.

