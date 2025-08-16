ASEAN sẽ chính thức kết nạp Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của khối

Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 10 tới sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng khi chính thức kết nạp Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của khối. Đây là kết quả của một hành trình kéo dài gần 14 năm kể từ khi quốc gia này nộp đơn xin gia nhập vào năm 2011.



Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn phát biểu Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan tại một buổi họp báo ngày 16/8, khẳng định Timor Leste đã gần như hoàn tất mọi thủ tục và hồ sơ cần thiết.

Dù vẫn còn một số khâu cuối cùng, nhưng ASEAN đã thể hiện sự đồng lòng mạnh mẽ khi quyết định kết nạp Timor Leste ngay tại hội nghị sắp tới và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ để quốc gia này hoàn thành các nghĩa vụ của mình.



Việc mở rộng thêm thành viên không chỉ củng cố vị thế và tầm ảnh hưởng của ASEAN mà còn cho thấy cam kết của khối trong việc xây dựng một khu vực đoàn kết và thịnh vượng.

Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn tạo ra những cơ hội hợp tác kinh tế mới, đồng thời giúp Timor Leste hội nhập sâu hơn vào dòng chảy phát triển chung của khu vực Đông Nam Á./.

'Việc kết nạp Timor-Leste khẳng định các giá trị cốt lõi của ASEAN' Tiến sỹ Kao Kim Hourn - Tổng Thư ký ASEAN - nhấn mạnh việc kết nạp Timor-Leste khẳng định các giá trị cốt lõi của ASEAN, bao gồm hòa bình, hợp tác và đoàn kết khu vực, được duy trì mạnh mẽ.