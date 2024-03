Bà Rịa-Vũng Tàu: Thu giữ 22kg nghi ma túy do đối tượng khai nhặt được ở bãi biển

Về tội phạm ma túy, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố đã khám phá 813 vụ với hơn 2.000 đối tượng, tăng gấp đôi về số vụ và số đối tượng so với cùng kỳ năm trước.