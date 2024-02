Bắc Bộ trời rét từ ngày 23/2, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C

Từ ngày 23/2, Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét, vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Nhiều người mặc kín mít khi đi xe máy ngoài đường trong thời tiết lạnh giá. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 22/2, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Từ ngày 23/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Từ đêm 22-24/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 23-24/2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 22/2, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Từ đêm 22/2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Ngày và đêm 23/2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 22/2, phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa; gió nhẹ; sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; từ chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; gió Đông Nam cấp 2-3; từ chiều tối và đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3; đêm trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Nam cấp 2-3; đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3; đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa; gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

