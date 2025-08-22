Bắc Ninh khai trương tuyến xe buýt xanh đầu tiên dài gần 34km

Chiều 22/8, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ khai trương tuyến xe buýt điện Vũ Ninh-Bắc Giang.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Ân cho biết tuyến xe buýt điện Vũ Ninh-Bắc Giang có số hiệu là BN-E18, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Thảo Mạnh khai thác; điểm đầu tuyến từ Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh); điểm cuối là Bến xe Bắc Giang (phường Bắc Giang). Cự ly tuyến là 33,8 km, đi qua địa bàn các phường Vũ Ninh, Kinh Bắc, Võ Cường, Việt Yên, Nếnh, Bắc Giang.

Lộ trình tuyến cụ thể như sau: Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc-đường Ngô Gia Tự-Bến xe Bắc Ninh-Cổng Ô-đường Nguyễn Văn Cừ-đường Lê Thái Tổ-đường Lý Thái Tổ-Vòng xuyến ngã 6-đường Trần Hưng Đạo-Cầu vượt Đại Phúc-Quốc lộ 1A-Cầu Như Nguyệt-Đường gom Quốc lộ 1A-Cầu Xương Giang-đường Hùng Vương kéo dài-Vòng xuyến trước Trụ sở Tỉnh ủy (vòng quay lại)-Cầu vượt Hùng Vương-đường Hùng Vương-đường Xương Giang-Bến Xe Bắc Giang và ngược lại.

Thời gian mở tuyến tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc lúc 5h15; Bến xe khách Bắc Giang là 6h30. Thời gian đóng tuyến tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc là 19h45; Bến xe khách Bắc Giang là 18h30. Xe chạy 64 lượt/ngày; thời gian giữa các chuyến dao động từ 10-25 phút/chuyến, tùy thời điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn khẳng định đây là tuyến xe buýt xanh đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển vận tải công cộng hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc phát triển hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

Trước mắt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân nói chung và một lực lượng không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm xa nhà do sáp nhập tỉnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.

Ông Phan Thế Tuấn nhấn mạnh tuyến xe buýt điện Vũ Ninh-Bắc Giang không chỉ là một phương tiện vận tải hành khách đơn thuần mà còn là minh chứng của sự đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi năng lượng sạch trong ngành giao thông vận tải. Đồng thời, là minh chứng cụ thể cho định hướng phát triển hạ tầng đô thị thông minh, thân thiện môi trường, gắn với mục tiêu giảm phát thải ròng về “0” mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế.

Để tuyến buýt điện vận hành hiệu quả, ổn định, bền vững trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ tuyến xe buýt điện (điểm dừng, nhà chờ, bãi đỗ, hệ thống điện sạc); thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho hành khách và kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung khi phát sinh bất cập trong quá trình khai thác.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà thầu - đơn vị vận hành tuyến xe buýt điện tổ chức quản lý, điều hành phương tiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn kỹ thuật và thái độ phục vụ văn minh, lịch sự; duy trì đội xe sạch, đẹp, đúng giờ, đúng tuyến, không để xảy ra tình trạng bỏ chuyến, chậm chuyến; phối hợp tốt với chính quyền địa phương để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho hành khách.

Hành khách trải nghiệm tuyến xe buýt điện Vũ Ninh- Bắc Giang. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Với các địa phương có tuyến xe buýt đi qua và các đơn vị truyền thông tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, sử dụng xe buýt điện; coi đây là phương tiện đi lại văn minh, tiết kiệm, an toàn. Cùng với đó, hỗ trợ, phối hợp duy trì trật tự an toàn giao thông tại các điểm dừng, nhà chờ; xử lý kịp thời tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và đơn vị vận hành trong việc giữ gìn an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường khu vực tuyến đi qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng rằng tuyến xe buýt điện Vũ Ninh-Bắc Giang sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh một Bắc Ninh mới xanh hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, mở rộng các tuyến xe buýt điện đến các khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm hành chính nhằm phục vụ hiệu quả hơn nhu cầu đi lại của nhân dân.

Ngay sau nghi thức cắt băng khai trương tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân trên địa bàn đã trải nghiệm thực tế trên tuyến xe buýt điện Vũ Ninh-Bắc Giang.

Theo kế hoạch, tuyến xe buýt chính thức đi vào vận hành từ 1/9/2025./.

Phê duyệt phương án hoạt động tuyến xe buýt điện Bắc Ninh-Nội Bài Tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện tuyến Bắc Ninh-Nội Bài (BN-E07) có điểm đầu tại Bến xe Bắc Ninh, điểm cuối tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.