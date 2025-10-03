Bắc Ninh: Quan tâm đời sống nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Ngày 3/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà và động viên nhân dân bị ảnh hưởng do lũ lụt tại phường Vân Hà và xã Tam Giang.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Vân Hà, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn phường thiệt hại một số căn nhà, bếp; Trường Trung học cơ sở Tiên Sơn sụt lún sâu 15cm, diện tích khoảng 25m2, bức tường bị nghiêng có nguy cơ đổ ra đường giao thông. Có 870 m đường bị sạt lở, 1.160m tường của hộ dân bị đổ.

Hiện tổ dân phố Thổ Hà, tổ dân phố Yên Viên (2.196 hộ với 8.273 nhân khẩu), 55 hộ với 195 nhân khẩu tổ dân phố Thượng Lát đang bị nước cô lập.

Toàn bộ diện tích lúa và hoa màu, thủy sản của nhân dân tổ dân phố Hạ Lát, Thượng Lát bị ngập...

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường, các tổ dân phố, lực lượng xung kích tổ chức trực 24/24 giờ, triển khai phương án ứng phó khi cần thiết.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ an toàn nhà ở của người dân sau ngập lụt, nhất là nhà cấp 4, nhà cổ có thời gian xây dựng đã lâu…; xây dựng kế hoạch, biện pháp bảo đảm nơi ở an toàn cho người dân theo quy định, tuyệt đối không để người dân ở nơi mất an toàn.

Tại xã Tam Giang, do mưa lớn, nước từ các nơi tiếp tục dồn về gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến một số thôn trên địa bàn xã, trong đó chịu ảnh hưởng nặng nhất là thôn Diên Lộc, thôn Đồng Nhân.

Mực nước tính đến thời điểm 7 giờ ngày 3/10 là 7,94 cm xuống dưới mức báo động 3 là 6cm.

Thôn Diên Lộc ngập 240 hộ với tổng số hơn 1.000 nhân khẩu; thiệt hại 70 ha lúa và hoa màu, gia súc, gia cầm, cá. Thôn Đồng Nhân có 103 hộ với hơn 400 nhân khẩu bị ngập, thiệt hại 7 ha lúa và hoa màu. Thôn Đoài và thôn Yên Vĩ thiệt hại khoảng 95 ha lúa và hoa màu…

Trước diễn biến khó lường của mưa bão, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tam Giang phối hợp chặt chẽ với các thôn cử lực lượng, phương tiện, vật tư chốt chặn, cắm biển cảnh báo, căng dây, hướng dẫn và hỗ trợ người dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn; huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tính đến 7 giờ ngày 3/10, Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang di dời 136 người chủ yếu là học sinh và người già đến nơi an toàn.

Địa phương chủ động bố trí chỗ sinh hoạt ăn, ngủ ở tạm cho học sinh và người dân 2 thôn Diên Lộc, Đồng Nhân tại Trạm Y tế Hòa Tiến và Trường Trung học cơ sở Hòa Tiến.

Trực tiếp đến tận nơi các hộ dân bị ảnh hưởng do lũ lụt tại phường Vân Hà, xã Tam Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn động viên, chia sẻ và mong muốn bà con nỗ lực cao nhất khắc phục khó khăn, chuẩn bị tinh thần, lên phương án chủ động ứng phó nguy cơ ảnh hưởng của bão số 11, với diễn biến có thể phức tạp hơn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, kịp thời, quyết liệt của địa phương và lực lượng chức năng đã nỗ lực cao nhất kịp thời xử lý sự cố; đồng thời đề nghị các ngành, đơn vị chức năng tập trung huy động phương tiện, nhân lực, máy móc đẩy nhanh việc giúp người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, lãnh đạo phường Vân Hà, xã Tam Giang tiếp tục chủ động phương án, bố trí lực lượng, phương tiện phòng chống, giảm thiểu tác hại của bão lũ; chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu như, thuốc, vật tư y tế, thực phẩm... kịp thời bảo đảm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân; chủ động phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân trước diễn biến khó lường của thời tiết.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng đoàn công tác tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân và học sinh bị ảnh hưởng do lũ lụt./.

