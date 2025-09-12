Lật thuyền cứu hộ lũ lụt, nhiều người thiệt mạng

Ngày 12/9, giới chức Pakistan thông báo ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong vụ lật thuyền cứu hộ tham gia cứu trợ lũ lụt ở tỉnh Punjab, miền Đông nước này.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa tỉnh Punjab, vụ tai nạn xảy ra tại một ngôi làng gần thành phố lịch sử Multan khi chiếc thuyền cứu hộ chở 24 người khỏi các ngôi làng ngập lụt bị lật.

Lực lượng chức năng đã đưa được 15 người trong số đó lên bờ an toàn.

Các quan chức cứu hộ cho biết nhà chức trách đã phải ban bố lệnh sơ tán bắt buộc vì người dân ở một số vùng nông thôn từ chối rời khỏi nhà, đặc biệt là khi không thể mang theo gia súc - một trong những nguồn thu nhập chính của họ.

Công tác cứu hộ trong khu vực gặp nhiều khó khăn vì người dân không hợp tác.

Lũ lụt do mưa lớn và nước sông dâng cao trong mùa gió mùa từ cuối tháng 6 đến nay đã khiến 946 người ở Pakistan thiệt mạng, trong đó có 97 người ở tỉnh Punjab. Lũ lụt cũng gây ngập úng diện tích lớn mùa màng.

Tỉnh Punjab, nơi sinh sống của 50% dân số 240 triệu người của Pakistan, được coi là vựa lúa của đất nước. Chính quyền tỉnh cho biết lũ lụt đã nhấn chìm hơn 4.500 ngôi làng, ảnh hưởng đến hơn 4,4 triệu người kể từ cuối tháng Tám. Ít nhất 2,4 triệu người đã được sơ tán./.

Nigeria: Tai nạn lật thuyền khiến hơn 40 người mất tích Hơn 40 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở 50 hành khách bị lật trên đường đến chợ Goronyo ở bang Sokoto; 10 người đã được cứu sống trong khi hoạt động tìm kiếm nạn nhân vẫn đang tiếp tục.