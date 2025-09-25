Bắc Ninh: Xây dựng nhà ở Công đoàn giúp công nhân an cư lạc nghiệp

Sáng 25/9, tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ Khởi công Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn. Các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự và thực hiện nghi thức khởi công.

Dự án nhà ở xã hội Công đoàn được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam triển khai trên cơ sở phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đường Hồ Công Dự, huyện Việt Yên tại Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của Ủy ban Nhân dân thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ (nay là phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) với các hạng mục chính gồm 2 tòa nhà ở cao 10 tầng với tổng diện tích sàn 30.166m2, với 477 căn hộ cho thuê khép kín cùng với thang máy và các thiết bị, nội thất cơ bản (giường, tủ quần áo, tủ bếp)… 1 nhà xe cao 3 tầng có tổng diện tích sàn là 3.024m2.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải nhấn mạnh: Bắc Ninh là “thủ phủ công nghiệp” của miền Bắc, cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn lớn toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng công nghiệp, đô thị thuộc nhóm nhanh nhất cả nước.

Quá trình phát triển mạnh mẽ đó đã thu hút hàng trăm nghìn lao động từ mọi miền Tổ quốc đến Bắc Ninh sinh sống và làm việc. Điều này đặt ra yêu cầu lớn về an sinh xã hội, đặc biệt là vấn đề chỗ ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng thu nhập thấp.

Thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu xây dựng 147.100 căn hộ, chiếm trên 14% tổng chỉ tiêu cả nước và là một trong những tỉnh được giao nhiệm vụ cao nhất.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 77 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với tổng diện tích khoảng 280ha; dự kiến khi hoàn thành sẽ cung ứng khoảng 114.400 căn hộ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã hoàn thành thêm 12.649 căn hộ, đạt khoảng 80% kế hoạch năm 2025. Tỉnh đang tích cực lựa chọn, giao chủ đầu tư triển khai các dự án mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 135.000 căn hộ vào năm 2030.

Những kết quả đó cho thấy sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh, sự đồng hành, chia sẻ của doanh nghiệp, chủ đầu tư và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân, công nhân, người lao động.

Dự án Khu nhà ở xã hội Công đoàn tại phường Việt Yên được quy hoạch đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, khuôn viên cây xanh, tạo nên không gian sống văn minh, hiện đại, an toàn.

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển đô thị, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Công trình sẽ góp phần hiện thực hóa giấc mơ "an cư, lạc nghiệp" cho hàng nghìn công nhân, người lao động, từ đó khích lệ, động viên họ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Đây là dự án thứ 2 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đầu tư bằng nguồn vốn tài chính Công đoàn theo Luật nhà ở.

Dự án có ý nghĩa xã hội, tạo điều kiện giải quyết một phần khó khăn về nhà ở của đoàn viên, công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh Bắc Ninh và cả nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án sớm về đích, đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Ban quản lý dự án Công đoàn, các nhà thầu, cơ quan liên quan phối hợp triển khai biện pháp tốt nhất, hiệu quả nhất để thi công công trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuyệt đối an toàn./.

