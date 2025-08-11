Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân khi cấm xe máy xăng

Tiếp tục Phiên họp thứ 48, sáng 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 7 của Quốc hội.

Trình bày Báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình nêu rõ, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2025.

Cử tri cũng kỳ vọng lớn vào các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ chỉ đạo người đứng đầu bộ, ngành và các địa phương thực hiện để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5% tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao việc lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát; về kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền hai cấp; về chủ trương, chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh phổ thông, tăng cường đầu tư cho hạ tầng, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội; về chăm lo đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; về các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa chăm lo đời sống đối với thân nhân và gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ...

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân tiếp tục lo lắng về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp; về những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc gây ra tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Quảng Ninh… Cử tri cũng lo lắng về tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ 4.0, AI để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; về tình trạng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến nhỏ lẻ; về nội dung các môn học liên quan đến lịch sử, địa lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính… Những vấn đề này cần được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đại biểu dự khai mạc Phiên họp thứ 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Qua thảo luận, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7/2025.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, qua 1 tháng hoạt động cho thấy, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp là trúng, đúng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đề cập đến tình trạng mưa lũ, sạt lở vừa qua ở nhiều địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, nhiều trường học bị hư hỏng, cầu treo dân sinh bị trôi, sập, hỏng trong khi mùa khai giảng sắp đến. Do đó, báo cáo cần có kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung khắc phục, đảm bảo các điều kiện cần thiết để giúp học sinh đến trường, phục vụ khai giảng năm học mới.

Về lộ trình chuẩn bị giảm và sẽ cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong Vành đai 1 ở Hà Nội, tiến tới các vành đai khác, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tăng cường công tác truyền thông vì hiện nay, truyền thông về nội dung này chưa rõ nét, trong khi thông tin trên mạng lại rất nhiều, khiến nhân dân lo lắng.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ đồng tình với chính sách hướng tới giảm phát thải nhưng cần có lộ trình từng bước để tiến tới cấm. Cùng với đó, cần có biện pháp hỗ trợ từ sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm, thay thế. Cần có giải pháp phù hợp để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân - Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chỉ rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng cần có lộ trình và giải pháp thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông, nhất là việc cấm xe máy xăng ở Vành đai 1 của Hà Nội; trong đó giải pháp cần tổng hòa. Đồng thời, Chính phủ cần tập trung giải quyết tình hình dịch bệnh trên gia súc và trên người, bố trí đủ cán bộ để theo dõi, báo cáo cập nhật kịp thời để có chỉ đạo; tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ, chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và các địa phương vừa bị thiên tai./.

