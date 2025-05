Bắt giữ đối tượng chích điện tấn công người dân ở Phú Quốc

Ngày 12/5, Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang, Phó tổ trưởng thường trực Tổ công tác thường trực bảo đảm an ninh trật tự tại thành phố Phú Quốc cho biết đã bắt được đối tượng chích điện tấn công hai người dân.

Vào khoảng 16 giờ ngày 10/5, chị Võ Thị Diễm Thúy (sinh năm 1994) cùng bạn trai là Trần Văn Quang (sinh năm 1996) đang bán chuột tại khu vực trước sân bóng đá Dugong thuộc khu phố 12, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc.

Lúc này, một người đàn ông điều khiển xe môtô đến dùng 2 đoạn kim loại chích điện vào người chị Thúy và anh Quang. Người đàn ông còn dùng dao tấn công chị Thúy.

Sau khi bị người dân phát hiện, can ngăn, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổ công tác thường trực bảo đảm an ninh trật tự tại Phú Quốc phối hợp cùng Công an các xã, phường truy tìm đối tượng.

Đến 21 giờ ngày 11/5, đối tượng bị phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc.

Bước đầu, đối tượng khai bản thân tên Hòa, thuê nhà trọ ở Phú Quốc và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông tình cảm.

Cơ quan Công an đang làm rõ lý lịch đối tượng, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định./.

