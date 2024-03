Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe Honda Dream trong vòng 5 giây

Lê Văn Hữu (sinh năm 2002, trú tại xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình) cầm đầu nhóm tội phạm gây ra hơn 20 vụ trộm cắp xe máy Honda Dream trên địa bàn Hà Nội và bị Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Đối tượng Lê Văn Hữu tại cơ quan công an. (Nguồn: Báo An ninh Thủ đô)

Lên mạng học cách phá khóa, đấu điện xe trong thời gian 3-5 giây; kết nối với đầu mối tiêu thụ xe sau khi ăn cắp, đó là những hành động tinh vi khép kín của nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy vừa bị lực lượng Công an quận Đống Đa (Hà Nội) triệt phá.

Ngày 24/3, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến việc trộm cắp hơn 20 xe máy Honda Dream tại nhiều địa bàn thành phố Hà Nội.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định Lê Văn Hữu sinh năm 2002, trú xã Nam Bình, huyện Kiến Xương (Thái Bình), tạm trú phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (Hà Nội) là đối tượng cầm đầu.

Cùng với đó còn có Đoàn Huy Hoàng và Hoàng Thanh Tuấn, đều sinh năm 2002, cùng trú tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương (Thái Bình); Nguyễn Minh Đăng sinh năm 1997, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, tạm trú phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Khoảng 0h10 ngày 24/12/2023, Lê Văn Hữu và Đoàn Huy Hoàng mang kìm cộng lực đến nhà A1 tập thể Nam Đồng bẻ khóa trộm xe máy Honda Dream màu trắng dựng tại chân cầu thang.

Qua tuần tra, phát hiện hai đối tượng có biểu hiện khả nghi nên Công an phường Khương Thượng và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa kiểm tra hành chính.

Hoàng phóng xe bỏ chạy, còn Hữu bị bắt giữ đưa về cơ quan Công an xác minh làm rõ.

Hữu khai từ tháng 9/2023 đã vào mạng Internet học cách bẻ khóa, đấu điện xe Honda Dream rồi luyện tập thành thục, chỉ 3-5 giây là phá khóa và đấu điện xong.

Với thủ đoạn trên, tại thành phố Hà Nội, các đối tượng thực hiện thành công 24 vụ trộm cắp xe Honda Dream trên địa bàn các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng... rồi mang về nhà trọ tại phố Nguyễn Khoái cất giấu, rao bán trên mạng xã hội.

Qua lần giao dịch thành công, sau mỗi lần trộm cắp được xe, nhóm của Hữu đều bán cho Đăng từ 3-5 triệu đồng. Sau đó, Đăng mang về kho tại khu vực Đại Linh, Nam Từ Liêm (Hà Nội) cất giấu, chờ ngày tháo phụ tùng hoặc chế tác mang đi tiêu thụ. Khám xét kho của Đăng, cơ quan Công an phát hiện 29 xe gian, trong đó 25 xe Honda Dream.

Cơ quan Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Hữu, Đoàn Huy Hoàng và Hoàng Thanh Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản; khởi tố Nguyễn Minh Đăng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

