Phú Yên: Bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp thiết bị điện tại công trình công cộng

Các đối tượng mô tả lại hành vi trộm cắp thiết bị điện tại Khu đô thị Nam Tuy Hòa. (Ảnh: Công an thành phố Tuy Hòa/TTXVN phát)

Tối 10/3, Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp các thiết bị, vật tư điện tại công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Đây là vụ việc trộm cắp tài sản có sự tham gia của nhiều đối tượng ngoài tỉnh Phú Yên.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 8/3, qua công tác tuần tra tại Khu đô thị Nam Tuy Hòa (thuộc khu phố 1, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa), lực lượng chức năng phát hiện một nhóm gồm 5 đối tượng cùng 1 xe ôtô biển kiểm soát 51G-767.51, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Công an thành phố Tuy Hòa xác định các đối tượng gồm: Cao Văn Luận (sinh năm 1993, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên); Trần Văn Huynh (sinh năm 1990, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau); Ngô Quang Huy (sinh năm 1997), Võ Văn Phương (sinh năm 1995) và Cao Văn Dũ (sinh năm 2004) cùng trú tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Các đối tượng mang theo 1 đôi găng tay, 1 cây xà beng, 1 dao rọc giấy, 1 bút thử điện, 2 đoạn dây dù, với ý định lợi dụng đêm tối, các tủ điện tại các khu dân cư không có người trông coi thì sẽ cắt trộm dây cáp điện. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện hành vi trộm cắp, cả nhóm đã bị Công an thành phố Tuy Hòa phát hiện.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản là các thiết bị điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các tỉnh, thành phố khác trên địa bàn toàn quốc.

Hành vi trộm cắp tài sản là thiết bị điện tại các khu dân cư đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, bức xúc trong dư luận xã hội.

Công an thành phố Tuy Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với: Ngô Quang Huy, Cao Văn Luận, Trần Văn Huynh, Võ Văn Phương; bàn giao đối tượng Cao Văn Dũ cho Công an huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) để phối hợp điều tra 2 vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra trên địa bàn huyện Phú Hòa.

Công an thành phố Tuy Hòa đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên điều tra, mở rộng, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, phóng viên đã phản ánh việc hàng chục tủ điện, nắp hố thu nước mưa tại các dự án đầu tư hạ tầng đô thị của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bị phá hoại, đánh cắp; làm thất thoát tài sản Nhà nước; gây mất an toàn cho người dân qua lại những khu vực này.

Các thiết bị thường bị mất cắp là tủ điện, aptomat, hệ thống thanh đồng, dây đồng đấu nối…/.

