Bình Dương: Quán karaoke bị cháy hoạt động "chui," từng bị phạt nhiều lần

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke Gia Hân tại khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, ngày 14/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ sở Karaoke Gia Hân đã vi phạm quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy và bị đình chỉ hoạt động từ năm 2022.

Khi xảy ra vụ việc, quán Karaoke đang hoạt động trái phép.

Theo đó, cơ sở này bị tạm đình chỉ theo quyết định số 03/QĐTĐC-CATP-PCCC ngày 10/9/2022 của Công an thành phố Thuận An và đình chỉ hoạt động theo quyết định đình chỉ số 02/QĐĐÐC-CATP-PCCC ngày 10/10/2022 của Công an thành phố Thuận An.

Quán karaoke Gia Hân đăng ký hoạt động vào năm 2016 với 16 phòng. Đến tháng 9/2022, Công an thành phố Thuận An kiểm tra hành chính cơ sở này, phát hiện vi phạm nhiều lỗi không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự nên ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở karaoke Gia Hân với tổng số tiền phạt 52 triệu đồng về các hành vi trên.

Tới tháng 10/2022, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động. Trong tháng Hai và tháng 10 vừa qua, Công an thành phố Thuận An 2 lần kiểm tra hành chính đều phát hiện quán karaoke này hoạt động chui nên tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 30 triệu đồng. Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng thời điểm xảy ra cháy, nghi vấn quán lén lút hoạt động, tiếp khách bên trong.

Trước đó, vụ cháy quán karaoke Gia Hân xảy ra lúc 0 giờ 30 phút ngày 14/12. Ngay khi phát hiện có cháy, nhiều người bên trong đã kịp thoát ra ngoài nên không có thương vong về người.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

