Đắk Nông: Rủ nhau đi tắm ao, hai cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Việc trẻ em tắm, bơi lội tại ao hồ, sông suối... tiềm ẩn nhiều rủi ro. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 13/5, ông Phan Đình Mạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai cháu nhỏ tử vong.

Trước đó, do không thấy con ở nhà, vào khoảng 18 giờ ngày 12/5, chị T.T.S (39 tuổi, trú thôn 8, xã Quảng Hòa) đã đi tìm và phát hiện cháu L.T.H (7 tuổi) tử vong tại ao cá của ông T.V.C (43 tuổi) trú cùng thôn.

Sau đó, chị S đã gọi ông C đến để vớt thi thể của cháu H. Trong quá trình tìm kiếm, ông C tiếp tục phát hiện thêm thi thể cháu T.T.B.T (cùng 7 tuổi, là con ông C) cũng đã tử vong ở ao nước này.

Theo chính quyền xã Quảng Hòa, do thời tiết nắng nóng, hai cháu bé đã rủ nhau đi tắm ao, hồ ở gần nhà và xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Gia đình các cháu đều thuộc diện hộ nghèo, khó khăn của xã.

Ngay sau khi nhận được thông tin, bên cạnh việc đến thăm hỏi, động viên, địa phương hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai cháu.

Theo ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm đến nay, tại các địa phương trong tỉnh xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Các gia đình, nhất là tại khu vực nông thôn cần chú ý, nhắc nhở các em không rủ nhau tắm, bơi lội tại ao hồ, sông suối... để phòng tránh vụ tai nạn tương tự./.

