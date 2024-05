Bắc Giang: Hai nam sinh lớp 8 đuối nước thương tâm khi đi tắm ao

Hai học sinh lớp 8 của Trường Trung học Cơ sở Thượng Lan rủ nhau đi tắm ao tại thôn Bói, xã Thượng Lan, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, không may bị đuối nước khiến cả hai em tử vong.

Ngày 11/5, Công an thị xã Việt Yên, Công an tỉnh Bắc Giang, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc hai học sinh thiệt mạng do đuối nước vì bơi ở ao, dù có biển cảnh báo nước sâu.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 10/5, Công an xã Thượng Lan, thị xã Việt Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực ao nước nhà ông Đỗ Ngọc Vân, sinh năm 1957, địa chỉ tại thôn Bói, xã Thượng Lan, có hai cháu bị đuối nước.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an thị xã Việt Yên huy động lực lượng đến hiện trường để xác minh.

Kết quả xác minh, xác định: vào khoảng 14 giờ 20 phút, ngày 10/5, cháu N.T.D (sinh năm 2010, trú tại thôn Ruồng, xã Thượng Lan) cùng cháu Đ.A.T (sinh năm 2010 trú tại thôn Bói, xã Thượng Lan), đều là học sinh lớp 8 của Trường Trung học Cơ sở Thượng Lan, rủ nhau đi tắm ao tại khu vực nêu trên.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai cháu bị đuối nước, được người dân vớt lên bờ.

Khảo sát khu vực, ao nhà ông Đỗ Ngọc Vân được Ủy ban Nhân dân xã Thượng Lan cắm biển cảnh báo ao sâu nguy hiểm, tuy nhiên ao không có rào chắn xung quanh.

Công an thị xã Việt Yên đã bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương./.

