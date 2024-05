Tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh làm 3 công nhân tử vong, 1 người bị thương

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13/5, tại lò chợ vỉa 14.22, phân xưởng khai thác 7, Công ty Than Quang Hanh, đã xảy ra vụ tụt lở, vùi lấp gây tai nạn làm 3 công nhân tử vong, 1 người bị thương.

Thông tin từ Công ty Than Quang Hanh thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), ngày 13/5, tại khu sản xuất than của đơn vị đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vong, 1 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13/5, tại lò chợ vỉa 14.22, phân xưởng khai thác 7, Công ty Than Quang Hanh - TKV, đã xảy ra vụ tai nạn làm công nhân B.V.T (sinh năm 1991), quê quán: thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; anh Đ.V.T (sinh năm 1980), quê quán: huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; anh L.A.V (sinh năm 1995), quê quán: huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La tử vong.

Một công nhân bị thương là anh L.A.C (sinh năm 1991), quê ở tỉnh Điện Biên. Hiện, công nhân này đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu, trong quá trình công nhân làm việc, lò chợ tụt lở, vùi lấp gây tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Công ty đã nhanh chóng triển khai các phương án tìm kiếm các công nhân gặp nạn.

Hiện lãnh đạo Tập đoàn TKV cùng Công ty và các cơ quan chức năng đang có mặt ở hiện trường, tích cực hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Trước đó, ngày 3/4, tại gương lò XV5-140 số 2, Phân xưởng Đào lò 2 tại Công ty Than Thống Nhất-TKV, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra tai nạn lao động làm 4 công nhân tử vong, 7 công nhân khác bị thương./.

