Bình Dương: Va chạm với xe tải, hai mẹ con ngồi sau xe máy bị cán tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Báo Bình Dương)

Chiều 10/8, Công an thành phố Dĩ An đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa cùng ngày trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, đoạn qua phường Bình An, thành phố Dĩ An, khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, một tài xế xe ôm công nghệ đang điều khiển xe máy chở hai mẹ con lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, khi đến đoạn đường trên, chiếc xe máy đã va chạm mạnh với một xe tải cỡ lớn mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh.

Cú va chạm khiến cả ba người trên xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán qua hai mẹ con ngồi sau tử vong tại chỗ. Người tài xế xe ôm may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ.

Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy chiếc xe tải đã đi vào làn đường dành cho xe máy, ép xe máy vào lề và gây tai nạn.

Sau khi xảy ra vụ việc, xe tải đã chạy thêm khoảng 100m trước khi dừng lại.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

