Bình Dương: Xe bồn tông 3 xe máy trên giao lộ khiến 3 người bị thương

7 giờ 50 ngày 2/12, tại đường Mỹ Phước-Tân Vạn, thành phố Dĩ An, ôtô tải bồn biển số 61C-365.22 do tài xế Võ Tấn Đạt điều khiển, đã va chạm liên hoàn vào 3 môtô đang đi cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn xe bồn tông 3 xe máy chờ đèn đỏ. (Ảnh: Báo Lao Động)

Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an thành phố Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn và 3 xe máy trên giao lộ khiến 3 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 50 ngày 2/12, tại đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thuộc khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, ôtô tải bồn biển số 61C-365.22 do tài xế Võ Tấn Đạt (sinh năm 1995) điều khiển, đã va chạm liên hoàn vào 3 môtô đang đi cùng chiều phía trước.

Vụ việc khiến 3 xe máy mang biển số 38L1-04687, 70G1-31676 và 61D1-69448 bị thiệt hại.

Hậu quả sau va chạm khiến anh Trương Công Tuấn bị gãy chân sau. Anh Tuấn đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, 2 người còn lại bị thương nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn là do xe ôtô tải 61C-36522 mất phanh (phanh xe không đảm bảo). Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ./.