Cảnh sát giao thông Thủ đô ứng trực 100% quân số để bảo đảm an toàn dịp nghỉ Lễ

Lực lượng Cảnh sát Giao thông phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9. Do đó, nhiều người dân đã rời Hà Nội nên từ 15 giờ ngày 30/8, một số tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô có hiện tượng đông đúc, ùn ứ, thậm chí là ách tắc.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai các Tổ công tác ứng trực tại các cửa ngõ Thủ đô để điều tiết giao thông.

Để người dân di chuyển được thuận lợi, Phòng Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu ứng trực 100% cán bộ, chiến sỹ, giữ vững địa bàn quản lý, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Ghi nhận của phóng viên, khoảng 17 giờ 30 ngày 30/8, tại tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua cầu Thanh Trì có hiện tượng ùn ứ, các phương tiện xếp hàng dài.

Tại khu vực cửa ngõ phía Nam trên tuyến đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm trong sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cảnh sát trật tự cùng thanh niên tình nguyện.

Để khắc phục tình trạng ùn ứ tại tuyến đường Vành đai 3, Đội Cảnh sát giao thông số 6, 7, 14 đã chủ động ứng trực xe cẩu và các tổ công tác tại các điểm lên xuống, đề phòng tình huống xảy ra va chạm ùn ứ tuyến đường ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đặc biệt, Đội Cảnh sát Giao thông số 6 đã chủ động sử dụng Flycam để nắm tình hình giao thông trên toàn tuyến, thông báo với các đơn vị khác chủ động phối hợp phân luồng từ xa.

Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5 cho biết, tình hình lưu thông trên các cầu Thanh Trì, Phù Đổng, Chương Dương, Vĩnh Tuy, cầu Đuống được bảo đảm thông suốt.

Tuy nhiên, dự kiến lượng người về đêm và sáng 31/8 sẽ tăng cao, đơn vị đã bố trí thêm các Tổ công tác tuần tra phối hợp cùng các lực lượng ứng trực bảo đảm an toàn giao thông và sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn.

Trên các tuyến đường kết nối Hà Nội với Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long, Cảnh sát Giao thông thành phố phối hợp nhịp nhàng với công an các quận, huyện để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông yêu cầu các đội địa bàn làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ./.

Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an toàn mọi mặt trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, ATGT, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, để nhân dân được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 vui tươi, an toàn, lành mạnh.