Khu vực cửa ngõ TP Hồ Chí Minh ùn tắc giao thông trước kỳ nghỉ Lễ 2/9

Buổi chiều ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Lễ 2/9, nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra ùn tắc, nhất là các khu vực cửa ngõ do lượng người và phương tiện đi lại tăng khá cao.

Người dân lưu thông khó khăn qua khu vực nút giao An Sương. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Trong chiều 30/8, ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Lễ 2/9, nhiều khu vực, tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là các khu vực cửa ngõ thành phố do lượng người và phương tiện đi lại tăng khá cao.

Tại nút giao An Sương, nơi giao nhau giữa Quốc lộ 1 đi các tỉnh miền Tây và Quốc lộ 22 về Tây Ninh, ùn tắc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút. Đây là khu vực có mật độ lưu thông rất lớn với nhiều xe tải lớn, xe container nối đuôi nhau qua nút giao. Ùn ứ tại nút giao kéo dài hàng km, gây ùn tắc cả phía trước Bến xe An Sương.

Nhờ lực lượng Cảnh sát Giao thông tích cực điều tiết giao thông, khu vực này lưu thông ổn định nhưng các phương tiện lưu thông qua khu vực khá chậm.

Ở cửa ngõ phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh, quận Bình Tân hướng từ Thành phố về các tỉnh miền Tây khá đông đúc. Người dân chạy xe máy chở theo khá nhiều đồ đạc để về quê nghỉ Lễ 2/9.

Ở một số khu vực trên Quốc lộ 1 đã xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài như vòng xoay An Lạc, cầu Bình Điền, nút giao Bình Thuận... Lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên túc trực điều tiết giao thông và phát nước uống miễn phí cho người dân.

Trong khi đó, khu vực nút giao An Phú ở cửa ngõ phía Đông (thành phố Thủ Đức), các phương tiện lưu thông khá khó khăn trong ngày 30/8. Do khu vực này đang được rào chắn để thi công dự án nút giao An Phú, mặt đường bị thu hẹp nên thường xảy ra ùn tắc cục bộ.

Trên đường Mai Chí Thọ thường xuyên có hàng dài xe tải, container, ô tô và xe máy nối đuôi nhau, di chuyển chậm và kéo dài hướng từ cầu Rạch Chiếc đến hầm sông Sài Gòn.

Ở đường Nguyễn Thị Định, hướng về phà Cát Lái cũng khá đông, với phần lớn người dân rời thành phố bắt đầu kỳ nghỉ Lễ. Trong ngày 30/8, phà Cát Lái nối thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) và huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) dự kiến có 55.000 lượt khách qua phà, tăng cao so với ngày thường (ngày bình thường 42.000 lượt khách).

Đại diện Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để phục vụ hành khách trong ngày 30/8, đơn vị huy động 7 phà (trong đó có 2 phà 200 tấn) để vận hành 200 chuyến phà, đồng thời tăng cường thêm 20% nhân sự so với ngày thường.

Lượng phương tiện tăng cao khiến khu vực trước Bến xe An Sương ùn tắc kéo dài. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Những ngày nghỉ lễ sau đó, phà Cát Lái dự kiến phục vụ 70.000 lượt khách, khoảng 300 chuyến phà mỗi ngày. Khi đó, đơn vị sẽ khai thác 8 phà, tăng cường thêm 50% nhân sự so với ngày thường.

Trong ngày 30/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) đón 662 chuyến bay với hơn 106.000 hành khách. Trong đó, lượng khách đi khoảng 57.000 người, khách đến Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 48.600 người.

Tại một số thời điểm chiều 30/8, khách đến sân bay làm thủ tục lên máy bay khá đông. Nhờ công tác phân luồng, tổ chức tốt nên các hoạt động tại sân bay được đảm bảo thông suốt và luôn nhộn nhịp hành khách đi và đến.

Tại các bến xe khách liên tỉnh như Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), Bến xe miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh), Bến xe miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) dự báo lượng khách sẽ tăng cao vào chiều tối 30/8. Lượng hành khách đi lại dịp Lễ 2/9 năm nay dự báo tăng cao so với cùng kỳ 2023 và gấp đôi ngày thường.

Bến xe miền Tây đón lượng khách rất đông trong chiều 30/8. Tuy nhiên bến xe hoạt động ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc trong và trước bến. Các tuyến về miền Tây vẫn là “điểm nóng” trong dịp lễ, với lượng khách ngày cao điểm lên gần 60.000 khách, do cự ly tuyến ngắn.

Hành khách đi về các tỉnh, thành phố miền Tây tập trung nhiều nhất vào hai ngày 30 và 31/8, trong đó cao điểm là ngày 31/8 (thứ Bảy), bến xe có thể đạt 59.000 khách/ngày và lượng xe xuất bến 1.890 xe/ngày.

Trong khi đó, Bến xe miền Đông mới tập trung khách cao nhất trong ngày hôm nay, khoảng 500 xe xuất bến với 9.000 khách, tăng khoảng 100% số khách và gần 140% số chuyến so với cùng kỳ năm 2023. Bến xe miền Đông hiện hữu, lượng khách qua bến dự báo không có đột biến, tương đương kỳ lễ 2023./.