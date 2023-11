Thành phố Hồ Chí Minh: Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng về chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thành phố thực hiện nghi thức tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. (Ảnh: Thanh Vũ /TTXVN)

“Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại” là thông điệp Lễ tưởng niệm, cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023 tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10) do Ban An toàn giao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tôn giáo thành phố và Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng 25/11.

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” của Liên hợp quốc (Chủ nhật thứ 3 của tháng 11 hàng năm làm). Qua đó nhằm nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng về chấp hành quy định pháp luật, an toàn giao thông khi tham gia giao thông, tạo môi trường an toàn khi tham gia giao thông.

Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2023 Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho biết đây là dịp để chúng ta cùng suy nghĩ, trăn trở để biến mất mát, thương đau thành những hành động cụ thể nhằm giảm thiểu, đẩy lùi tai nạn giao thông.

Sự kiện này còn là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người không may gặp nạn khi tham gia giao thông; kêu gọi cộng đồng chung tay chia sẻ, quan tâm hơn đến những tổn thất, mất mát của các nạn nhân tử vong, gia đình có thân nhân tử vong, bị thương tật do tai nạn giao thông gây ra.

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tai nạn giao thông là vấn đề rất nhức nhối và có thể xem là thảm họa của nhiều quốc gia.

Thiệt hại về nhân mạng là không gì bù đắp được, những di chứng thương đau của tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người thân, bạn bè người bị nạn.

Đau xót hơn, phía sau những cái chết do tai nạn giao thông là những tổ ấm gia đình bị tổn thương; con nhỏ mất đi cha, mẹ và các bậc phụ lão mất đi nơi nương tựa cho những năm tháng cuối đời.

"Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trong dịp "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” là dịp để chúng ta tưởng nhớ những người không may qua đời do tai nạn khi tham gia giao thông và cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của mạng sống và sự cần thiết phải chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông một cách nghiêm túc và tự giác,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu nhấn mạnh.

Gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ những nỗi đau, tổn thất, mất mát với các nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu kêu gọi toàn thể nhân dân Thành phố nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, cùng tự giác thực hiện: Đã uống rượu, bia - Không lái xe. Không phóng nhanh, vượt ẩu, Phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn an toàn, cài quai đúng cách khi đi môtô, xe máy, thắt dây an toàn khi ngồi trên ôtô.

Mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục con em mình từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cho cộng đồng.

Các sở, ban, ngành Thành phố, Ban An toàn giao thông Thành phố và Ban An toàn giao thông các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch nhiệm vụ năm An toàn Giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” để từ đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Quang cảnh lễ cầu siêu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

“Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Hãy hành động và vận động người thân, bạn bè cùng hành động với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại” nhằm mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu kêu gọi.

Đại diện cho các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông, chị Nguyễn Thị Oanh, ngụ ở huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận tai nạn giao thông để lại những di chứng thương tật suốt đời và nỗi đau không gì bù đắp nổi.

Cũng may, chồng chị Oanh vẫn còn giữ được tính mạng. Song, tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não nằm liệt một chỗ của người lao động chính trong gia đình đã khiến cuộc sống cả nhà vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn với chi phí điều trị, hậu quả của vụ tai nạn để lại.

”Điều tôi mong muốn nhất là chuyển tải thông điệp về phòng tránh nguy cơ và hậu quả của tai nạn giao thông đến với cộng đồng, nhằm góp phần cảnh tỉnh những người tham gia giao thông, phải luôn tuyệt đối chấp hành luật giao thông để đảm bảo tính mạng sức khỏe cho chính mình và những người khác, để chúng ta luôn được an toàn và hạnh phúc bên gia đình mình,” chị Oanh chia sẻ.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ra quân thực hiện an toàn giao thông ngay sau lễ tưởng niệm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Cũng tại buổi Lễ, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành phố cùng các tăng ni, phật tử và người dân đã thắp hương, tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đồng thời chia sẻ thông điệp “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại,” chủ đề năm An toàn giao thông 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có thân nhân không may qua đời do tai nạn giao thông; cùng giúp đỡ, sẻ chia, chung tay xoa dịu những nỗi đau mà tai nạn giao thông đã gây ra cho các nạn nhân và gia đình của các nạn nhân.

Theo Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 1.539 vụ tai nạn giao thông, làm chết 601 người và làm bị thương 923 người.

Nhiều người trong số họ đã tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ, là học sinh, sinh viên, lao động chính của gia đình, con số này chiếm hơn 70%./.