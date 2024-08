Bình Dương: Hàng trăm học viên thi đỗ lái xe nhưng chưa được nhận bằng lái

Từ sau kỳ sát hạch ngày 28/7, việc cấp giấy phép lái xe bị chậm trễ do Sở GTVT tỉnh Bình Dương chưa thể hoàn tất quy trình đấu thầu mua sắm mực in và các vật liệu phụ để phục vụ cho công tác in ấn.

Sở GTVT tỉnh Bình Dương chưa thể cấp bằng lái xe cho học viên do thiếu mực in. (Ảnh minh họa: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 30/8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết đang khẩn trương thực hiện lại quy trình đấu thầu nhằm tìm nhà cung cấp phù hợp để nhanh chóng khắc phục sự cố thiếu mực in, vật liệu phụ, đảm bảo việc cấp phát giấy phép lái xe cho hàng trăm học viên chưa được nhận được giấy phép lái xe dù đã thi đỗ.

Thời gian gần đây, hàng trăm học viên tại các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương gặp khó khăn trong việc nhận giấy phép lái xe do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương gặp tình trạng thiếu mực in và các vật liệu phụ cần thiết cho quá trình in ấn giấy phép lái xe.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017, thời gian cấp mới giấy phép lái xe không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi sát hạch.

Tuy nhiên, từ sau kỳ sát hạch ngày 28/7/2024, việc cấp phát giấy phép lái xe đã bị chậm trễ do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương chưa thể hoàn tất quy trình đấu thầu mua sắm mực in và các vật liệu phụ để phục vụ cho công tác in ấn.

Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đã thực hiện kế hoạch đấu thầu tìm nhà cung cấp mực in và vật liệu phụ từ nhiều tháng qua, tuy nhiên, qua ba lần mở thầu, không có nhà thầu nào đạt yêu cầu, dẫn đến tình trạng thiếu hụt vật liệu nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian cấp giấy phép lái xe cho các học viên đã trúng tuyển.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh thông báo cho các tổ chức, cá nhân và học viên về tình trạng hiện tại, đồng thời mong nhận được sự hỗ trợ và thông cảm từ phía các bên liên quan trong thời gian chờ đợi giải quyết./.

