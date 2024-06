Cần Thơ giãn thời gian cấp giấy phép lái xe do chưa đấu thầu được mực in

Đổi giấy phép lái xe. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ vừa ban hành Thông báo số 1549 về việc tạm thời và chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trong các trường hợp thực sự cần thiết và giãn thời gian cấp mới giấy phép lái xe các kỳ sát hạch đã tổ chức sau ngày 1/5.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ đang gần hết nguồn vật liệu in giấy phép lái xe.

Theo ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành Cần Thơ, nguồn vật liệu in (bao gồm mực và màng dán) dự trù từ đầu năm đã sử dụng gần hết.

Hiện tại, Sở đang lập thủ tục đấu thầu để mua sắm vật liệu in giấy phép lái xe và chờ hướng dẫn chi tiết từ cấp có thẩm quyền về một số nội dung liên quan theo quy định của Luật Đấu thầu. Dự kiến, hoạt động cấp đổi giấy phép lái xe sẽ trở lại bình thường sau ngày 1/8.

Tình trạng này đã gây ra nhiều bức xúc cho người dân. Anh N.C.T, một người vừa thi sát hạch giấy phép lái xe vào ngày 24/5, chia sẻ rằng sau khi hoàn thành khóa học và thi sát hạch, anh được đơn vị đào tạo cho giấy hẹn 20 ngày sau đến nhận giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, anh bất ngờ nhận được thông tin từ cơ sở đào tạo rằng phải đến sau tháng 8/2024, mới có thể nhận được giấy phép lái xe.

Còn anh L.L.N (trú tại tỉnh Sóc Trăng) cho biết, anh có giấy phép lái xe hạng C do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cấp.

Cuối tháng 5, anh đến nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe thì được hẹn đến ngày 3/6 nhưng sau đó anh N. được hẹn lại đến ngày 30/6 mới có thể đổi được giấy phép lái xe.

Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Tây Đô - 1 trong 12 cơ sở đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, xác nhận Sở Giao thông Vận tải có gửi Thông báo giãn thời gian in giấy phép lái xe.

Hiện tại, trung tâm cũng đã có một số giấy phép lái xe đến giữa tháng 5/2024 và đã thông báo cho học viên đến nhận.

Lý giải thêm về nguyên nhân của việc chậm trễ này, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết, trước đây phôi và mực in giấy phép lái xe đều do Bộ Giao thông Vận tải cấp phát. Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, phôi giấy phép lái xe vẫn do Bộ cấp phát nhưng phần mực sẽ do địa phương lựa chọn đơn vị cung cấp.

"Đầu năm 2024, quy định về đấu thầu mới có hiệu lực, theo đó đối với mua sắm hàng hóa trên 100 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu. Hiện nay, thành phố chưa phê duyệt ủy quyền được và đang chờ thông qua các nghị quyết để thực hiện. Do đó, Sở Giao thông Vận tải chưa mua được mực để in giấy phép lái xe và dự kiến trong thời gian 1 đến 2 tháng nữa mới có thể mua được," ông Khoa cho hay.

Theo ông Nguyễn Đăng Khoa, đối với những trường hợp thật sự cần thiết, Sở Giao thông Vận tải sẽ ưu tiên cấp đổi giấy phép lái xe cho các trường hợp như: giấy phép lái xe gần đến hạn phải đổi, thi nâng bằng.

Những trường hợp thay đổi thông tin hoặc bị hư hỏng nhưng vẫn còn hạn sử dụng được khuyến cáo người dân nên chậm thực hiện để tránh ùn tắc.

Hiện, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đang cố gắng khắc phục tình trạng này để sớm đưa việc cấp đổi giấy phép lái xe trở lại bình thường nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thành phố Cần Thơ hiện có 12 cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Trung bình mỗi tháng có hơn 2.000 trường hợp vượt qua kỳ thi sát hạch, cần được cấp mới giấy phép lái xe.

Hiện, mỗi ngày có khoảng 300 hồ sơ giấy phép lái xe các loại thuộc diện ưu tiên được đổi, cấp lại. Trong khi đó, từ đầu tháng 5 đến nay có khoảng 3.000 hồ sơ dạng này đang bị tồn đọng.

Bình thường thời gian cấp mới giấy phép lái xe là 15-20 ngày./.

