Vì sao thi bằng lái xe phải có phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giúp người học nhận biết, phán đoán tình huống nguy hiểm, mất an toàn giao thông có thể xảy ra trong quá trình tham gia giao thông.

Học sinh thi sát hạch sa hình tại một trung tâm đào tạo lái xe ở Hà Nội. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có phản hồi liên quan đến việc bằng lái xe phải thi bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là bất cập, đánh giá không đúng thực tế, mất nhiều thời gian và kinh phí của người dân.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông ứng dụng trong việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe được quy định tại Nghị định số 138/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016 về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe; Thông tư số 38/2019 và Thông tư số 01/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Đánh giá phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giúp người học nhận biết, phán đoán tình huống nguy hiểm, mất an toàn giao thông có thể xảy ra trong quá trình tham gia giao thông, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng các tình huống nguy hiểm, mất an toàn giao thông được Cục Đường bộ phối hợp Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải, các chuyên gia giao thông xây dựng dựa trên các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng tại Việt Nam.

Ngoài ra, phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu phần mềm mô phỏng dùng cho học, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Anh, Australia, Nhật Bản, Singapore… Nội dung các tình huống được minh họa trực quan thông qua các đoạn phim Video, đồ họa 3D. Phần mềm được xây dựng và cài đặt trên hệ thống máy tính, điện thoại di động để người dân nghiên cứu, ôn luyện.

Bộ GTVT yêu cầu đổi mới, chống tiêu cực trong đào tạo, sát hạch lái xe Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ.

Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông được chuyển giao để các cơ sở đào tạo lái xe ôtô tổ chức đào tạo từ ngày 1/1/2022, để các trung tâm sát hạch tổ chức ôn luyện và sát hạch từ ngày 15/6/2022. Phần mềm đã được điều chỉnh cập nhật lần 1 từ ngày 29/8/2022, lần 2 từ ngày 15/2/2024.

Vào tháng 1/2024, Cục Đường bộ Việt Nam đã hướng dẫn các Sở Giao thông Vận tải truy cập trang thông tin điện tử www.gplx.gov.vn tải bản cập nhật phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và chính thức thực hiện trên toàn quốc từ ngày 15/2/2024.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cũng tiết lộ, qua báo cáo của các Sở Giao thông Vận tải, trung tâm đào tạo sát hạch lái xe, hiện nay, tỷ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%./.