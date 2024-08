Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được tổ chức với ý nghĩa "Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại," cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân không may bị tử vong được siêu thoát.

Dâng hương tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Trong hai ngày 30-31/8, tại chùa Từ Đàm, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, năm 2024.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; cùng đông đảo tăng ni, phật tử và thân nhân các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tham dự.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, tại Việt Nam, mỗi ngày tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của 28 người và làm cho gần 60 người lâm vào hoàn cảnh tàn phế suốt đời, mang đến sự đau đớn tột cùng cho hàng trăm gia đình.

Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được tổ chức với ý nghĩa "Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại," cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân không may bị tử vong do tai nạn giao thông được siêu thoát.

Qua đó, nhắc nhở các phật tử và mọi người dân nỗ lực thực hành đúng luật pháp, luật an toàn giao thông để bảo vệ tính mạng của chính mình và cùng cộng đồng xã hội, giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Các đại biểu tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tại chùa Từ Đàm, đông đảo phật tử, thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông khắp nơi đã đến, tưởng nhớ người thân, đồng bào không may qua đời do tai nạn giao thông. Đại lễ cầu siêu được tổ chức trang nghiêm với nhiều hoạt động như: lễ hưng tác thượng phan; nghinh phan sơn - thuỷ; lễ bạch phật khai kinh; tụng kinh thủy sám...

Đại lễ cầu siêu cũng là hoạt động hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" của Đại hội đồng Liên hợp quốc, nhằm tưởng nhớ những người không may qua đời do tai nạn giao thông, chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông để sự bình yên, an toàn, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà khi tham gia giao thông.

Anh Trần Kim Hưng (Thừa Thiên-Huế) chia sẻ, gia đình anh cảm ơn và tri ân sâu sắc khi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức đại lễ cầu siêu trang nghiêm, ý nghĩa.

Không chỉ cầu nguyện cho linh hồn đối với những người đã ra đi được siêu thoát,còn chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát với gia đình anh và hàng nghìn gia đình không may có người thân đã mất do tai nạn giao thông.

Theo thống kế của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 8 tháng năm 2024, cả nước xảy ra hơn 16.000 vụ tai nạn giao thông, làm 7.077 người chết, hơn 12.000 người bị thương. Chỉ tính riêng tháng 8, cả nước xảy ra hơn 1.800 vụ, làm chết 873 người, bị thương 1.272 người./.

