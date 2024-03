Bình luận xúc phạm công an trên mạng xã hội, một người bị phạt 7,5 triệu đồng

B.Đ.P, hiện đang sinh sống ở Bình Dương, đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận trên trang Fanpage “Truyền hình An ninh Cao Bằng” với nội dung xúc phạm lực lượng Công an Nhân dân.

B.Đ.P thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận chưa được kiểm chứng, sai sự thật. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với B.Đ.P (sinh năm 1990, quê tỉnh Cao Bằng) về hành vi “Thông tin sai sự thật xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân."

Trước đó, qua công tác trao đổi thông tin của Công an tỉnh Cao Bằng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp tiến hành xác minh và làm việc với B.Đ.P, hiện đang sinh sống tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương về việc người này đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận trên trang Fanpage “Truyền hình An ninh Cao Bằng” với nội dung xúc phạm lực lượng Công an Nhân dân.

Tại cơ quan công an, B.Đ.P đã thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận vào bài viết trên trang Fanpage “Truyền hình An ninh Cao Bằng” là chưa được kiểm chứng, sai sự thật, đồng thời nhận thấy việc làm trên đã vi phạm pháp luật.

Mục đích đăng bình luận là để "cho vui" chứ không có thù hằn hay ghét với cơ quan công an. B.Đ.P cũng đã gỡ bỏ các nội dung không đúng và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với B.Đ.P về hành vi “Thông tin sai sự thật xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân," được quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 8, Luật An ninh mạng năm 2018 và vi phạm điểm a, Khoản 1, Điều 101 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử./.

