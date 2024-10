Bình Thuận: Nữ du khách thoát chết kỳ diệu sau nhiều giờ bị sóng cuốn ra biển

Du khách may mắn được tàu đi bắt cá nhái trên biển phát hiện cứu được là Nguyễn Ngọc Kim Thi (nữ, sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lâm Đồng). Hiện sức khỏe của du khách này đã ổn định.

Bờ biển phía Bắc huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận. (Ảnh minh họa: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Liên quan đến vụ 2 du khách bị mất tích do sóng biển cuốn trôi tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), sáng 27/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý (Bình Thuận) cho biết đã cứu được 1 du khách.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai tìm kiếm du khách còn lại.

Du khách may mắn được tàu đi bắt cá nhái trên biển phát hiện cứu được là Nguyễn Ngọc Kim Thi (nữ, sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lâm Đồng). Hiện sức khỏe của du khách này đã ổn định.

Như tin đã đưa, vào khoảng 16h45 ngày 26/10/2024, nhóm 6 du khách lưu trú tại Villa Windy (thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý) tự lấy 2 cái sup, 1 áo phao để trước Villa Windy đi bơi và chèo sup cách bờ khoảng 200m (khu vực biển không được phép hoạt động sup).

Đến 18h10 cùng ngày, các du khách trên khi đang tắm biển thì bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ nên đã gọi cho chủ Villa nhờ hỗ trợ.

Người dân dùng xuồng cứu hộ đưa vào bờ được 3 du khách; còn lại 3 du khách tiếp tục trôi trên biển, xuồng quay lại cứu hộ nhưng không tìm thấy.

Đến 19h00 cùng ngày, ông Ngô Xuân Hùng bơi được vào bờ trước khu vực xã Long Hải, cách vị trí bị nạn khoảng 1km.

Các lực lượng chức năng điều động nhiều xuồng, canô, tàu cá cùng ngư dân tham gia mở rộng khu vực tìm kiếm người mất tích./.

