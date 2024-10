Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị nước cuốn trôi ở Lâm Đồng

Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi xảy ra đuối nước 5km. (Ảnh TTXVN phát)

Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau 1 ngày tìm kiếm, đến 13 giờ 10 phút ngày 14/10, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh N.Q.V (20 tuổi, ở xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bị nước sông cuốn trôi vào chiều hôm trước.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy khi mắc kẹt vào một bãi bồi trên sông Đạ Huoai, đoạn qua xã Đạ Tồn (huyện Đạ Huoai), cách hiện trường gặp nạn hơn 5km theo hướng đổ ra sông Đồng Nai.

Trước đó vào trưa 13/10, anh N.Q.V đến nhà người quen tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai ăn trưa, rồi cùng 2 thanh niên khác đi bơi ở sông Đạ Huoai, đoạn gần cầu Đại Quay, xã Hà Lâm.

Trong lúc nhóm 3 người bơi qua sông thì gặp nước lũ từ thượng nguồn đổ về, chảy xiết nên anh N.Q.V bị cuốn trôi mất tích. Hai thanh niên còn lại may mắn bơi được vào bờ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đạ Huoai đã huy động các lực lượng phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 4 Công an tỉnh Lâm Đồng đóng tại huyện Đạ Tẻh triển khai tìm kiếm, cứu nạn; chỉ đạo Công an các xã Hà Lâm, Đạ Tồn và Đạ Oai triển khai chốt chặn, tìm kiếm dọc theo bờ sông.

Tuy nhiên, do trời đang mưa lớn, nước sông Đạ Huoai dâng cao và chảy xiết gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến sáng 14/10, khi nước lũ trên sông xuống dần, lực lượng cứu hộ đã sử dụng ca nô, thuyền xuôi theo dòng sông và tìm được thi thể nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự./.

