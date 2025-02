Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Sáng 22/2 tại Long An, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Văn Quyết thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025 và tham gia Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Quyết được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách giữ chức vụ Bí Thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, đồng chí Nguyễn Văn Quyết là một cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, có phương pháp làm việc khoa học và có nhiều đóng góp quan trọng tại đơn vị, địa phương đã công tác.

Bộ Chính trị tin tưởng rằng với năng lực và kinh nghiệm của mình, đồng chí Nguyễn Văn Quyết sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vai trò Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phối hợp cùng đồng chí Nguyễn Văn Quyết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra, đưa Long An phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Quyết bày tỏ cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách, nhiệm vụ là người đứng đầu của Đảng bộ tỉnh Long An và cảm ơn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã ủng hộ.

Với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Quyết khẳng định tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng, phấn đấu hết sức mình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ; phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, khơi thông mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép" về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; gắn với tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội lần thứ XII Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, sinh ngày 6/1/1972. Quê quán: tỉnh Ninh Bình; trình độ học vấn: Cử nhân Luật; Thạc sỹ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Từ tháng 5/2005 đến tháng 8/2007 đồng chí là: Trưởng phòng Ủy ban Kiểm tra tỉnh Gia Lai; từ tháng 9/2007 đến tháng 6/2012 là Kiểm tra viên chính, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2021 là Phó vụ trưởng Vụ Địa phương VII; Vụ trưởng Vụ Địa phương II; Vụ trưởng Vụ Địa phương V, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; từ tháng 6/2021 đến tháng 7/2023 là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; từ tháng 7/2023 đến tháng 2/2025 là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 22/2, đồng chí được Bộ Chính trị điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An./.

