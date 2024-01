Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH tặng quà dịp Tết Nguyên đán

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN)

Ngày 26/1, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên.

Cùng tham gia có lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm đã thăm hỏi, động viên và trao 200 suất quà, tặng các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên; ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đạt được trong năm 2023.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm; công tác đền ơn đáp nghĩa, hộ nghèo, bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả; công tác chăm lo cho người lao động được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả thiết thực. Hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 0,9%; trên 158.000 lượt người có công, gia đình liệt sỹ, người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng xã hội khác được tặng quà với tổng kinh phí trên 92 tỷ đồng; kịp thời hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho trên 800 hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái" và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau"; chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, công nhân, người lao động bị mất việc làm...

Đại tướng Tô Lâm đề nghị, trước mắt, tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 để bảo đảm nhân dân trên địa bàn tỉnh vui Xuân, đón Tết thật vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Chúc Tết tại Công an tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh đạt được; đồng thời yêu cầu Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, kết hợp thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Giáp Thìn 2024 theo chỉ đạo của Bộ; quan tâm, bảo đảm và thực hiện chế độ, chính sách; tổ chức cho cán bộ chiến sĩ vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm...

Thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm biểu dương các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai các mặt công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh trên và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2024; phối hợp lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng-an ninh để người dân được thụ hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc, an toàn, lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn toàn tỉnh...

Dịp này, Đại tướng Tô Lâm đến thăm, tặng quà gia đình Liệt sỹ Đào Văn Hùng và hộ nghèo là chị Trịnh Thị Hà ở xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; trao 60 suất quà Tết tặng Công an xã xuất sắc, tiêu biểu, Công an xã bán chuyên trách có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động thuộc Công an tỉnh Hưng Yên.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và lãnh đạo Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Cúc (96 tuổi ở thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Cúc đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; đồng thời mong muốn Mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.

Dịp này, Đoàn công tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trao tặng hơn 300 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của 3 xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Cảm Ân (huyện Yên Bình), với tổng trị giá trên 550 triệu đồng. Cùng với đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng trên 203 triệu đồng cho tỉnh Yên Bái.

Tại buổi tặng quà, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung bày tỏ sự vui mừng trước sự “thay da đổi thịt” của huyện Yên Bình. Từ một huyện còn nhiều khó khăn; đến nay, tất cả các xã của huyện đã về đích nông thôn mới, hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, đang đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; hộ nghèo giảm còn 3,55%...

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình, với mong muốn “tất cả mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an; sang năm mới, ai cũng có niềm vui mới."

Cũng trong ngày 26/1, Đoàn công tác của ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã về thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại tỉnh Ninh Bình.

Đoàn đã có buổi thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình tại trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình; thăm, tặng quà Tết tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Goryo Việt Nam (huyện Gia Viễn) và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (huyện Nho Quan).

Tiếp đoàn tại buổi thăm, chúc Tết tại trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Ninh Bình năm 2023; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024.

Trong năm, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các vị trí lãnh đạo theo yêu cầu; nội bộ đoàn kết; an sinh xã hội được đảm bảo. Tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tạo sự phát triển tương đối cân bằng, hài hòa; nền tảng về hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, phát triển đồng bộ.

Đặc biệt, tỉnh có chủ trương phấn đấu đến năm 2030 đạt tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Hồng, cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ...

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thông tin khái quát về tình hình thực hiện các mục tiêu quan trọng của đất nước. Ông cũng đã thông tin những nét chính về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Về kinh tế-xã hội, thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, đã hoàn thành 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. GRDP năm 2023 đạt 6,27%, quy mô GRDP ước đạt 1.297 nghìn tỷ đồng, GRDP đầu người đạt 151,1 triệu đồng/người/năm... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đặc biệt là phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy...

Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước," Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện các nội dung hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, đối với tỉnh Ninh Bình, Hà Nội có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết.

Ông Đinh Tiến Dũng đánh giá, trong thời gian qua hai địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, gắn bó, tương trợ, hợp tác với mục tiêu cùng phát triển; đồng thời đề nghị thời gian tới hai địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác và phát triển trên nhiều lĩnh vực, mở rộng quy mô và chiều sâu hợp tác.

Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Gia Viễn. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Goryo Việt Nam (Cụm Công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn) và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (huyện Nho Quan).

Tại các điểm đến thăm, ông Đinh Tiến Dũng đã thông tin những nét chính về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của Thủ đô Hà Nội. Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Goryo Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt Bộ Chính trị ghi nhận, trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương công lao của Mặt trận Tổ quốc, công đoàn các cấp, công nhân, người lao động đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua.

Qua đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn công nhân, người lao động sau những ngày nghỉ Tết vui tươi, ấm áp bên gia đình và người thân sẽ sớm trở lại đơn vị để tiếp tục làm việc ngay từ những ngày đầu năm mới với năng suất, chất lượng cao nhất.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm; đồng chí chúc các thương binh, bệnh binh năm mới có thêm sức khỏe, có nhiều niềm vui, tiếp tục đóng góp, làm gương cho những người đi sau tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp của Đảng, vì công cuộc xây dựng đất nước và sự nghiệp của nhân dân; đồng thời mong muốn các cán bộ, viên chức của Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần phục vụ để làm tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh./.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân ở Thái Bình Chủ tịch Quốc hội cho rằng trước đây, khi nhắc đến Thái Bình là nhắc đến vùng đất trồng lúa, quê hương của "chị Hai năm tấn" nhưng Thái Bình ngày nay đang chuyển đổi, có những bước phát triển nhanh.