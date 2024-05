Bộ trưởng Tài chính Pháp và Đức kêu gọi tránh rơi vào chiến tranh thương mại

Ông Bruno Le Maire, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp và Chủ quyền Số hóa của Pháp (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Pháp và Đức đã kêu gọi các nước tránh rơi vào các cuộc chiến tranh thương mại trong cuộc họp bộ trưởng tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đang diễn ra tại Stresa, miền Bắc Italy.

Phát biểu trước báo giới, ông Bruno Le Maire, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp và Chủ quyền Số hóa của Pháp kêu gọi các nước nên tránh hoàn toàn bất cứ cuộc chiến tranh thương mại nào, bởi không mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Cùng quan điểm trên, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho rằng các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) nên tránh làm suy yếu thương mại quốc tế tự do và công bằng, vì chiến tranh thương mại cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến thua thiệt cho tất cả các bên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Italy Giancarlo Giorgetti, chủ trì cuộc họp Stresa do Italy nắm giữ chức Chủ tịch luân phiên G7 cho rằng G7 cần tìm ra các quy tắc phù hợp để cân bằng giữa an ninh và thương mại tự do trong giai đoạn toàn cầu hóa mới.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có dấu hiệu leo thang sau khi Mỹ tuyên bố tăng thuế đối với một số hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc từ ngày 1/8 và Bắc Kinh tuyên bố có “các biện pháp kiên quyết” để bảo vệ lợi ích của mình./.

