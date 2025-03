Bộ trưởng Trần Văn Sơn: Tình hình kinh tế-xã hội 2 tháng đầu năm tốt hơn cùng kỳ

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 2/2025 và 2 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, tốt hơn tháng trước và cùng kỳ năm trước, trong đó điểm nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được thúc đẩy, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Đáng chú ý, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, dự báo lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2025.

Thông tin trên được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đưa ra tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 5/3.

Đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực

Theo Bộ trưởng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 2 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định; lãi suất cho vay bình quân giảm 0,72%/năm so với cuối năm 2024. Thu ngân sách Nhà nước đạt 25,4% dự toán, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu 02 tháng tăng 12%, xuất siêu ước đạt 1,54 tỷ USD.

Đáng chú ý, các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục phát triển tốt với xu hướng khả quan. Đơn cử, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 tăng 16,7% so với cùng kỳ, tính chung 2 tháng tăng 7% (cùng kỳ tăng 6,5%), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,3%; Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ổn định; Thương mại, dịch vụ khá sôi động; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 và 2 tháng đều tăng 9,4%...

Bộ trưởng Trần Văn Sơn thông tin về tình hình kinh tế-xã hội 2 tháng đầu năm 2025. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Ngoài ra, đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực, trong đó vốn FDI đăng ký đạt 6,9 tỷ USD, tăng 35,5%; vốn FDI thực hiện gần 3 tỷ USD, tăng 5,4%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 60,4 nghìn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2024 và đạt 7,32% kế hoạch giao. Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 02 tháng đầu năm đạt trên 709 nghìn tỷ đồng, tăng 66,1%, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động tăng 131%.

Tuy vậy, nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cũng được chỉ ra, đó là tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, tác động đến kinh tế nước ta; Thể chế, pháp luật vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn"; Huy động nguồn lực, tiếp cận vốn tín dụng còn khó khăn; Cầu nội địa, sức mua một số lĩnh vực, địa phương phục hồi chậm; giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu…

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung các giải pháp để khơi thông nguồn lực cho phát triển, tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Cùng với đó, đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với cách làm mới; nghiên cứu chính sách visa phù hợp, nhất là với các nước bạn bè truyền thống, đa dạng hóa việc miễn visa với một số quốc gia và đối tượng như tỷ phú trên thế giới...

Dư nợ tăng thêm cuối năm khoảng 2,5 triệu tỷ đồng

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay, Thủ tướng đã chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ lớn mang tính trọng tâm và cấp bách, trong đó bao gồm việc thực hiện chính sách tiền tệ và tài khóa phục vụ tăng trưởng 8% trở lên; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp nhịp nhàng, hài hòa, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý thúc đẩy đầu tư công mạnh hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn; rà soát, hoàn thiện phương án phát hành trái phiếu Chính phủ để bổ sung nguồn lực cho các công trình, dự án lớn, trọng điểm; tăng thu, tiết kiệm chi; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay phía Bộ Tài chính đang phối hợp với các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, từ đó xây dựng những nội dung của Nghị quyết cũng như Nghị định của Chính phủ, đảm bảo nội dung Nghị quyết thực hiện đúng chủ trương của Đảng là đột phá, hỗ trợ, kiến tạo để doanh nghiệp tư nhân có thể phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh những chính sách đột phá, hỗ trợ, kiến tạo để doanh nghiệp tư nhân có thể phát triển. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Về phía ngành ngân hàng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú thông tin, để có hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 8%, Ngân hàng Nhà nước đặt mức tăng trưởng năm nay khoảng 16% và dư nợ tăng thêm cuối năm khoảng 2,5 triệu tỷ đồng.

“Nếu như mức tăng trưởng kinh tế cao hơn 8% thì với tỷ lệ cơ cấu vốn đầu tư hiện nay, giữa vốn ngân hàng với các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển kinh tế phải tăng thêm trên 2,5 triệu tỷ đồng,” ông Tú nói, đồng thời nhấn mạnh, để có được nguồn vốn tăng trưởng cuối năm như thế, hiện Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ những giải pháp khơi thông nguồn vốn đang nằm đọng tại các dự án.

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, muốn mở rộng đầu tư thì phải hạ lãi suất. Đơn cử, năm 2024, so với cuối năm 2023, lãi suất hạ bình quân khoảng 1,1%. Những ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, có vai trò chủ đạo thậm chí có những ngân hàng hạ xuống so với đầu năm 2024 khoảng 1,6%. Bình quân vốn ngân hàng thương mại đã hạ 1,4%.

“Riêng trong 2 tháng đầu năm vừa qua của năm 2025, có thể nói xu hướng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, cũng như của ngành ngân hàng và các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất theo hướng ổn định. Sau đó sẽ giảm trên cơ sở tiết giảm chi phí của các ngân hàng thương mại một cách tích cực nhất, cao nhất để có điều kiện giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại,” ông Đào Minh Tú nói./.

Thị trường nội địa: Đẩy mạnh kích cầu, tạo sức bật cho tăng trưởng kinh tế Để đón đầu các cơ hội kinh doanh, các doanh nghiệp lớn của ngành bán lẻ đã và đang nỗ lực đầu tư mở rộng hệ thống phân phối, nhằm đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung của thị trường nội địa.