Bộ trưởng Y tế Mỹ kêu gọi các nước gia nhập tổ chức mới thay thế WHO

Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. ngày 20/5 đã chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là "cồng kềnh và trì trệ," đồng thời kêu gọi các nước khác "cân nhắc tham gia cùng chúng tôi" trong việc thành lập các tổ chức mới thay thế.

Trong thông điệp video gửi tới Đại Hội đồng WHO, ông Kennedy phát biểu: "Tôi kêu gọi các bộ trưởng y tế trên thế giới và WHO coi việc chúng tôi rút khỏi tổ chức như một hồi chuông cảnh tỉnh...

Chúng tôi đã liên hệ với các quốc gia có cùng quan điểm và chúng tôi khuyến khích các nước khác cân nhắc tham gia cùng chúng tôi."

Hồi đầu năm nay, WHO đã tìm cách thuyết phục Mỹ ở lại tổ chức này. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO và các chuyên gia cho rằng việc Mỹ rời WHO sẽ là một đòn giáng mạnh vào cơ quan có trụ sở ở thành phố Geneva này.

Ngày 23/1, Liên hợp quốc cho biết Mỹ sẽ rút khỏi WHO từ ngày 22/1/2026 sau khi Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo về quyết định này.

Mỹ chiếm khoảng 18% tổng ngân sách của WHO. Ngân sách hai năm gần đây nhất của WHO cho giai đoạn 2024-2025 là 6,8 tỷ USD./.

WHO cắt giảm đội ngũ lãnh đạo sau khi Mỹ cắt tài trợ Thành phần nhóm điều hành cấp cao mới của WHO chỉ còn lại 6 người, giảm gần một nửa so với 11 thành viên trước đó. Nhóm lãnh đạo mới sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 16/6.