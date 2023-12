Các địa phương tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Giáp Thìn

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Sáng 15/12, nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đợt ra quân sẽ kéo dài đến ngày 29/2/2024.

Phát lệnh tại lễ ra quân, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm. Qua đó, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và các lễ hội đầu năm.

Lực lượng Công an tỉnh đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo các chuyên đề, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại “tội phạm đường phố,” tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen,” tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo; tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, mại dâm; triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

Công an tỉnh đấu tranh triệt phá các điểm mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Lực lượng Công an phối hợp các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; tập trung thực hiện hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an thực hiện quyết liệt các kế hoạch, phương án phòng, chống cháy, nổ trong dịp Tết và các lễ hội đầu Xuân, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm.

Lực lượng Công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...

Ngay sau buổi lễ, các lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức diễu hành; tuyên truyền trên các tuyến đường chính của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm nhằm kêu gọi người dân tham gia hưởng ứng đợt cao điểm trấn áp tội phạm.

Diễn tập các phương án trấn áp, vây bắt các đối tượng tội phạm gây rối an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Để đợt cao điểm phát huy hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm trong thời gian cao điểm; tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các điểm, tụ điểm về sản xuất, mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Cán bộ, chiến sỹ Công an phải chủ động, tích cực trong công tác nắm chắc tình hình, tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả từng biện pháp, kế hoạch công tác cụ thể, phát huy cao nhất ý chí tấn công, trấn áp tội phạm. Công an toàn tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt cao điểm, lập được nhiều thành tích, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên, hạnh phúc.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; dự báo từ nay đến cuối năm 2023 đầu năm 2024, hoạt động của các loại tội phạm tiếp tục diễn biến khó lường với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, nguy hiểm; nổi lên là tội phạm có tổ chức, tội phạm đường phố, “tín dụng đen,” tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí, vũ khí giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, gây hậu quả nghiêm trọng còn xảy ra.

Đặc biệt, trên địa bàn xảy ra một số vụ việc các đối tượng có biểu hiện hoạt động băng nhóm liên quan đến hành vi lấn chiếm đất công, đất dự án, thực hiện những hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, uy hiếp người dân, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản... nhưng công tác đấu tranh, xử lý chưa triệt để, hiệu quả. Bên cạnh đó, tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, nhất là các hành vi sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi tham gia giao thông, tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn lưu thông...

Các lực lượng tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính ở thành phố Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh để đợt ra quân đạt hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác; thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, hạn chế, triệt tiêu những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm gắn với công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, các lực lượng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; các sự kiện, lễ hội của đất nước và của tỉnh, trong đó có các hoạt động đón chào năm mới, Festival Huế 2024; tuyệt đối không để bị động, đột xuất, bất ngờ, bảo đảm giữ vững an ninh trong mọi tình huống, không để hình thành các “điểm nóng,” phức tạp về an ninh trật tự.

Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh sẽ tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, triệt xóa các băng, nhóm, tổ chức tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, triệt phá các đường dây tội phạm hoạt động “tín dụng đen,” tội phạm công nghệ cao, vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại; tội phạm và tệ nạn ma túy; không để tình hình sử dụng pháo đốt trái phép diễn ra phức tạp trong dịp lễ, Tết…

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, năm 2023, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 92%, không để hình thành tổ chức tội phạm phức tạp trên địa bàn./.



